Lotteria Italia, ipotesi estrazione dei biglietti vincenti durante il Festival di Sanremo Nella speranza di vendere più biglietti, la commissione Finanze chiede di abbinare l’estrazione della Lotteria Italia al Festival di Sanremo e non più alla sera dell’Epifania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Festival di Sanremo che ogni anno tiene incollati alla televisione milioni di italiani presto potrebbe intercettarne probabilmente anche di più. Perché? C’è la possibilità che tra una canzone e l’altra verranno estratti anche i biglietti vincenti della celebre Lotteria Italia, quella che fino a quest’anno teneva incollati i telespettatori un’altra serata, quella dell’Epifania.

L’idea, infatti, è far “traslocare” la Lotteria Italia dal 6 gennaio ai giorni del Festival di Sanremo. A spiegare la proposta il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze: "Oggi in commissione Finanze del Senato ho espresso parere positivo come relatore al decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il 2024. Va considerato, infatti, che l'andamento del mercato della Lotteria a estrazione differita è stato progressivamente ridotto nel tempo dalla concorrenza di nuovi giochi e della Lotteria istantanea. Pertanto, abbinare la Lotteria Italia a una trasmissione televisiva, evento che il giocatore identifica nel tempo, ritengo sia uno strumento efficace per garantire un buon livello di vendita dei biglietti".

Quindi la proposta di Sanremo: "Ho proposto, inoltre, che il Governo e l'Agenzia delle dogane e Monopoli prevedano di abbinare la Lotteria Italia con una trasmissione televisiva di successo come il Festival di Sanremo e che il gettito aggiuntivo sia destinato al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sarebbe, quest'ultimo, un ottimo segnale per la cultura. Molto bene che la commissione abbia approvato il parere", ha concluso.

Dall’opposizione hanno già fatto sapere di non essere contrari all’idea di abbinare la Lotteria Italia a Sanremo: "Non siamo certo contrari ad abbinare la Lotteria Italia al Festival di Sanremo, anche per rilanciarla. Ma questa decisione non può essere, come sembra, specchietto per le allodole che nasconde le magagne del decreto legislativo sui giochi", le parole della senatrice Cristina Tajani, capogruppo del Pd nella Commissione Finanze.

"Con quel provvedimento, al quale ci siamo opposti in Commissione – ha aggiunto – la destra compie infatti gravi passi indietro sul contrasto al gioco d'azzardo patologico, soprattutto online. Passi indietro che noi continuiamo a chiedere di non fare. L'introito della vendita dei biglietti della Lotteria Italia deve essere inoltre destinato per intero al Fondo spettacolo dal vivo, non solo l'ipotetico incremento”.