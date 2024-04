Il generale Vannacci candidato alle elezioni europee, Salvini: “Ha difeso l’Italia nel mondo”

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Per Matteo Salvini la candidatura del generale Vannacci con la Lega alle prossime elezioni europee "si chiama democrazia". Dopo averlo corteggiato per mesi, il leader del Carroccio ha finalmente annunciato che il generale, autore del discusso libro "Il Mondo al Contrario", ha accettato di correre con il suo partito per il voto di giugno: "Se qualcuno decide legittimamente di candidare una persona che è in carcere all'estero con accuse pesantissime, perché non dovrebbe chiedere il voto agli italiani anche un uomo che ha servito e difeso l'Italia nel mondo, dall'Iraq all’Afghanistan?", aggiunge ora in un'intervista con il Corriere della Sera.

Il riferimento, chiaramente, è a Ilaria Salis, candidata alle europee con l'Alleanza Verdi e Sinistra in modo da fare luce sullo stato di diritto in Europa. Alla notizia della candidatura di Salis, Salvini aveva pubblicato su X in post in cui immaginava un faccia a faccia sul futuro dell'Ue proprio tra lei e il generale Vannacci. "È il bello della democrazia – scriveva il leader della Lega – Quanto mi piacerebbe un confronto sul futuro dell'Italia e dell'Europa tra lei e il generale Vannacci, se dovesse accettare la candidatura con la Lega".

Adesso, la conferma è arrivata. Durante la presentazione del suo ultimo libro a Milano, il vicepremier ha detto: "Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo". Per poi aggiungere: "Tra 44 giorni si sceglierà se l’Europa esisterà ancora o se sarà una colonia sino-islamica. Il secondo round si gioca a novembre: spero con tutto me stesso che negli Stati Uniti tornino a governare i repubblicani".

Il nome di Roberto Vannacci sarà inserito nelle liste della Lega, ma correrà come indipendente: "In modo da poter mantenere la mia identità", ha spiegato il diretto interessando, assicurando allo stesso tempo di "condividere molti principi" con la Lega di Salvini. Per entrambi ora parte la campagna elettorale.