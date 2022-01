Lotteria Italia 2022, i 5 biglietti vincenti di prima categoria: vinti 5 milioni di euro a Roma L’elenco dei vincitori della Lotteria Italia 2021-2022, i numeri dei biglietti vincenti per la prima categoria e il primo premio estratto il 6 gennaio 2022 su Rai Uno durante i “Soliti Ignoti”.

Il biglietto vincente del primo premio della Lotteria Italia 2022 è stato vinto a Roma (distributore locale Roma): la lotteria nazionale ha premiato con 5 milioni di euro il fortunato vincitore, oltre a mettere in palio numerosi premi di prima, seconda e terza categoria. L'estrazione dei biglietti vincenti e dei superpremi abbinati è avvenuta questa sera in diretta su Rai Uno nel corso della trasmissione “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” condotta da Amadeus. Sono stati estratti anche 10 biglietti vincenti per la seconda categoria da 100mila euro e 15o premi "di consolazione " per la terza categoria da 20mila euro. Il comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro per la Lotteria Italia di quest'anno. Di seguito tutti i numeri dei biglietti vincenti e i relativi premi a cominciare da quelli di prima categoria che sono in aggiornamento.

5 milioni di euro per il biglietto T 018060, venduto distributore locale Roma

2,5 milioni di euro per il biglietto P 297147, venduto a Formigine (MO)

2 milioni di euro per il biglietto E 263508, venduto a Magliano Sabina (Rieti)

1,5 milioni di euro per il biglietto N 330633, venduto a Roma

1 milione di euro per il biglietto D 137599, venduto a Trapani

Il premio da 5 milioni di euro è stato venduto distributore locale Roma (l'anno scorso a Pesaro) ed è simboleggiato dalla lente di ingrandimento. Il secondo premio, simboleggiato dal cappello di Sherlock Holmes, è stato venduto a Formigine (MO), e vale 2,5 milioni di euro. Il terzo premio, da 2 milione di euro, è stato venduto a Magliano Sabina (Rieti) ed è abbinato al simbolo della torcia elettrica. Il premio da 1,5 milioni di euro è stato venduto a Roma: è abbinato al simbolo dell’impronta digitale. Il premio da 1 milione, abbinato al simbolo degli occhiali è stato venduto a Trapani.