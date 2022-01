Lotteria Italia, biglietto primo premio venduto a Roma: vinti 5 milioni di euro nella Capitale Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro andrà a chi possiede il biglietto T 018060, venduto da un distributore locale nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

Tre dei cinque premi milionari dell'edizione 2022 della Lotteria Italia sono stati vinti nel Lazio e il biglietto del primo premio è stato venduto a Roma. Durante la trasmissione ‘I soliti ignoti" in onda su Rai Uno è stato annunciato che 5 milioni di euro andranno a chi possiede il biglietto T 018060, venduto da un distributore locale nella Capitale. Durante la trasmissione è stato spiegato che l'acquisto è stato fatto a Roma, ma il biglietto vincente, a sua volta, potrebbe essere stato rivenduto.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è andato al biglietto P297147 venduto a Formigine, provincia di Modena, e il terzo premio da 2 milioni di euro è andato al tagliando E263508 venduto a Magliano Sabina, provincia di Rieti. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato al biglietto N 330633 venduto a Roma. Infine, per ultimo, il quinto premio da un milione di euro è andato al tagliando D137599 venduto a Trapani.

Stando a quanto si apprende, sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nel 2021 dalla Lotteria Italia per un totale di 32 milioni di euro incassati. La vendita è aumentata di oltre il 38 per cento rispetto all'edizione di un anno fa, quando erano stati venduti 4,6 milioni di biglietti. Nel Lazio è stato venduto il maggior numero di biglietti, circa 1,1 milioni, cioè il 20 per cento del totale nazionale e ben il 41 per cento in più rispetto allo scorso anno. Al secondo posto si piazza la Lombardia con circa un milione di biglietti, più 40 per cento. Al terzo posto c'è la Campania con 600mila biglietti, il 57 per cento in più rispetto al 2020, e al quarto posto l'Emilia Romagna.