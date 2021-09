Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: scontro su green pass alla Camera. Speranza: “Non abbiamo paura di applicare obbligo vaccinale”

Le notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di mercoledì 8 settembre 2021. Scontro nel governo sul Green Pass nei luoghi di lavoro: oggi riprendere alla Camera l'esame del Dl che scade il prossimo il 21 settembre, domani consigli dei ministri su estensione dell'obbligo di Green pass ai lavoratori. Nell'ultimo bollettino 4.720 nuovi casi di coronavirus e 71 morti covid. La Sardegna dovrebbe restare in zona bianca da lunedì, la Sicilia unica Regione in zona gialla. Speranza: "Se i dati renderanno necessario l'obbligo di vaccino non avremo paura ma serve ancora qualche settimana di approfondimento". La campagna vaccinale fa segnare oltre 39 milioni di vaccinati completi. Nel mondo 221.8 milioni di casi e 4,5 milioni di morti. Boom di contagi negli Usa. In Gran Bretagna record di morti da marzo. In Spagna via libera alla terza dose per le categorie a rischio. In Francia, la denuncia dei medici: "Da mesi riceviamo minacce di morte".

