Coronavirus: 2.257 nuovi casi e 16 morti. Oggi il nuovo Dpcm del governo. Ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 6 ottobre. In leggero calo il numero di contagi giornalieri in Italia: 2.257 positivi e 16 morti, ma poco più di 60mila tamponi . Oggi il governò presenterà nuove misure restrittive come le mascherine obbligatorie sempre. Sarà prolungato lo stato di emergenza ma potrebbero essere introdotte altre misure di contenimento del contagio. Azzolina: “Positivi 1492 alunni, 349 positivi tra il personale docente e 116 tra quello non docente dall’inizio delle lezioni”. Anche in Europa misure restrittive in molti Paesi come la Francia dove a Parigi è scattato lo stop a bar ed eventi. Il presidente Trump è uscito dall’ospedale: “Mai stato meglio”. OMS: “Contagiato il 10% della popolazione mondiale”.