La sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto il tampone ed è in isolamento domiciliare, dopo che il capo di Gabinetto del Campidoglio, Stefano Castiglione, è risultato positivo al coronavirus. Il contagio è stato accertato pochi giorni dopo quello del vicepresidente dell'Assemblea capitolina e consigliere comunale di Fratelli D'Italia Francesco Figliomeni, anche lui risultato positivo al test per la ricerca del Covid-19. Un provvedimento, quello preso per la prima cittadina, in via precauzionale ma "continuerà a

esercitare le sue funzioni istituzionali" ha informato il Campidoglio. Le persone entrate in stretto contatto con Castiglione sul posto di lavoro saranno a loro volta sottoposte ad accertamenti. Da quanto si apprende le condizioni di salute di Castiglione sono buone e al momento presenterebbe solo lievi sintomi della malattia.

Figliomeni (FDI) positivo al coronavirus

Due giorni fa Francesco Figliomeni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo lui stesso sui social network, facendo sapere di trovarsi in isolamento per precauzione. "Sto bene, non ho particolari sintomi e mi atterrò scrupolosamente ai protocolli sanitari rispettando la quarantena prevista dalla normativa – ha spiegato Figliomeni – Per quanto mi sarà possibile continuerò a lavorare da casa confidando al più presto di poter espletare il mio mandato anche all'esterno e negli altri luoghi istituzionali".

Nel Lazio 275 contagi, di cui 128 a Roma città e 4 morti

Aumentano i contagi da Covid nel Lazio, che oggi, martedì 6 ottobre, nel registra 275 nuovi positivi emersi su circa 11mila tamponi, di cui 128 a Roma città, e 60 nelle province. Sono invece quattro le persone morte nelle ultime 24 ore. Sorvegliate speciali le scuole, dove sono in corso test rapidi nelle classi superiori e test salivari antigenici alle elementari e medie. Per quanto riguarda questi ultimi, oggi sono stati testati i primi 100 bambini, che appartengono all'Istituto Comprensivo di Fiumicino, i cui esiti sono stati tutti negativi.