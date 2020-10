Francesco Figliomeni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, specificando di essersi messo in auto isolamento per precauzione già da martedì scorso. "Ho appena saputo di essere positivo al Covid avendo fatto il test venerdì scorso subito dopo aver appreso la notizia della positività di mio figlio – ha dichiarato – Pur non essendo tenuto, già da martedì scorso per precauzione sono rimasto a casa in auto isolamento per salvaguardare la salute delle persone con cui sarei potuto entrare in contatto. Sto bene, non ho particolari sintomi e mi atterrò scrupolosamente ai protocolli sanitari rispettando la quarantena prevista dalla normativa. Per quanto mi sarà possibile continuerò a lavorare da casa confidando al più presto di poter espletare il mio mandato anche all'esterno e negli altri luoghi istituzionali".

244 positivi oggi nel Lazio

Sono 244 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nel Lazio. Lo ha comunicato la Regione nel consueto bollettino giornaliero. Numeri che non accennano a calare e che hanno già fatto emanare provvedimenti più restrittivi, come l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Boom di contagi in provincia di Latina, dove sono 73 i nuovi positivi: domani si svolgerà un vertice in prefettura, non è escluso che vengano prese misure più restrittive. E l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'amato avverte: "Meno feste e più mascherine". Sarebbero proprio i party uno dei veicoli di contagio più probabili vista la nuova ondata di casi nella regione. Al momento, i casi totali di coronavirus nel Lazio sono 7.933.