Sono 73 i nuovi contagi in provincia di Latina, un numero record che non era mai stato registrato, nemmeno durante il lockdown. Questo il bilancio di oggi, domenica 4 ottobre, riguardo l'andamento della pandemia da coronavirus nel Lazio. 25 nuovi positivi sono stati registrati proprio nel capoluogo pontino, mentre gli altri sono distribuiti nelle cittadine vicine. Numeri che hanno spinto la Asl di Latina a raccomandare alla popolazione "di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza". Proprio nei giorni scorsi, con l'indice Rt salito oltre la soglia di sicurezza, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un'ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina anche all'aperto, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Domani vertice in prefettura

I contagi in provincia di Latina sono così distribuiti: nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (8), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (2), di Itri (4), di Latina (25), di Minturno(1), di Monte S. Biagio(1), di Pontinia (1), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia(4),di San Felice Circeo (4),di Sermoneta(1), di Sezze (2), di Sonnino(2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (6). E domani a Latina si terrà un vertice in prefettura per capire come comportarsi di fronte questa impennata dei contagi, e se dovranno essere prese nuove misure al fine di contrastare la pandemia.