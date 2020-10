in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio sono stati registrati oggi, 6 ottobre, 275 nuovi casi di coronavirus su quasi 11mila tamponi. A Roma città sono stati registrati 128 casi, 133 sono stati i guariti e 4 sono stati i decessi nelle ultime 24 ore (un 64enne e un 78enne nella Asl Roma1, entrambi con patologie, un decesso di 71 anni con patologie nella Asl di Frosinone e un decesso di 91 anni nella Asl di Rieti). Complessivamente nel Lazio sono positivi al coronavirus 8290 pazienti, 774 sono ricoverati nei reparti ordinari, 44 sono quelli ricoverati in terapia intensiva, 7472 si trovano in isolamento domiciliare. Complessivamente sono guarite 8794 persone e ne sono morte 948. In totale sono stati esaminati 18032 casi. Rispetto a ieri i ricoveri nei reparti ordinari sono aumentati di 10 unità, mentre quelli nei reparti di terapia intensiva sono diminuiti di quattro.

I nuovi contagi in ogni Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24 ore: si tratta di 18 casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto, 16 sono casi con link a cluster noti.

Nella Asl Roma 2 sono 45 i casi e si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, 14 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e 10 i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi: 16 contatti di casi già noti e isolati, un caso di rientro dalla Lombardia.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 37 i casi e si tratta di 25 contatti di casi già noti e isolati. Sette i casi con link ad un battesimo.

Nella Asl Roma 6 sono 39 i casi: si tratta di 17 contatti di casi già noti e isolati, due casi di rientro dall’Albania, due dalla Romania, due da Malta e uno dalla Polonia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Latina sono 49 i casi: 40 sono casi con link familiare o contatto di caso già noto e un caso di rientro dalla Puglia.

Nella Asl di Frosinone si registrano due casi e si tratta di casi isolati a domicilio. Si registra un decesso di anni 71 con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 8 casi e si tratta di 4 contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Rieti si registra un nuovo caso ed è un contatto di un caso già noto e isolato.