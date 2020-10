In aumento i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.677 contagi (ieri ne erano +2.257), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 330.263. I guariti sono 234.099 (+1.418 nelle ultime 24 ore, ieri erano 767) e i morti sono 36.030 (+28, ieri erano 16). È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 6 ottobre, comunicato dal ministero della Salute, con l’ultimo aggiornamento sull’emergenza Covid-19. In Italia sono attualmente 60.134 i casi positivi (+1.231): di questi sono 3.625 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 319 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore resta di gran lunga la Campania, seguita da Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. Boom di nuovi positivi in Sicilia. In totale i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 99.742, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 11.944.088 tamponi.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 330.263. Qui la tabella con i dati riportato dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +350 (108.666 casi totali)

Piemonte: +259 (36.571 casi totali)

Emilia-Romagna: +172 (36.261 casi totali)

Veneto: +189 (29.043 casi totali)

Lazio: +275 (18.032 casi totali)

Toscana: +209 (15.973 casi totali)

Campania: +395 (15.163 casi totali)

Liguria: +170 (14.146 casi totali)

Marche: +35 (8.200 casi totali)

Puglia: +106 (8.423 casi totali)

Sicilia: +198 (8.007 casi totali)

Trento: +40 (6.264 casi totali)

Friuli Venezia Giulia: +51 (4.962 casi totali)

Abruzzo: +48 (4.655 casi totali)

Sardegna: +63 (4.380 casi totali)

Bolzano: +17 (3.679 casi totali)

Umbria: +62 (2.757 casi totali)

Calabria: +23 (2.109 casi totali)

Valle d’Aosta: +5 (1.351 casi totali)

Basilicata: +4 (938 casi totali)

Molise: +6 (683 casi totali)