Leggermente in calo il numero dei nuovi casi di contagio in Italia dove eri sono stati registrati 1.494 nuovi positivi e 16 morti secondo l’ultimo bollettino del Ministero della salute a fronte però di una netta diminuzione dei tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. La Regione con più incrementi è la Campania ma a preoccupare è l'aumento costante delle persone ricoverate con un +131 solo ieri. Allarme anche in Serie A dopo che 14 tesserati del Genoa sono risultati positivi. Di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 106.323 (119)

Emilia-Romagna: 35.113 (85)

Piemonte: 35.132 (94)

Veneto: 27.156 (183)

Lazio: 16.046 (211)

Toscana: 14.651 (85)

Liguria: 13.195 (109)

Campania: 12.169 (295)

Marche: 7.906 (5)

Puglia: 7.611 (90)

Sicilia: 6.785 (102)

Trento: 5.942 (20)

Friuli Venezia Giulia: 4.610 (2)

Abruzzo: 4.384 (4)

Sardegna: 3.767 (37)

Bolzano: 3.514 (25)

Umbria: 2.385 (11)

Calabria: 1.957 (5)

Valle d’Aosta: 1.300 (1)

Basilicata: 770 (7)

Molise: 648 (4)

Nel mondo oltre un milione di morti e 33,3 milioni di contagi da coronavirus e i numeri continuano salire. Per questo molti Paesi hanno già varato nuove misure restrittive come Francia e Spagna e Olanda e altri si preparano a farlo per evitare un seconda ondata che potrebbe essere disastrosa. In Francia, scuola e università diventano i principali "cluster" di contaminazione per il Covid-19 visto che rappresentano un focolaio su tre, Dagli Usa, che si confermano il Paese più colpito in assoluto, seguito da Brasile e India, Trump annuncia l'arrivo di un test rapido e sicuro. A livello globale però più di 23 milioni di persone sono guarite dal virus, con l'India in testa seguita dal Brasile Stati Uniti.