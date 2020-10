Nella giornata di ieri, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus, si è registrato in Italia un nuovo record assoluto di contagi: 8.804 casi in 24 ore e 83 morti. Quasi 163.000 i tamponi. Tra le Regioni con più contagi giornalieri la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e dal Piemonte con 1.033. I pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. Le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +2.067 (totale casi 118.711)

Piemonte: +1.033 (totale casi 41.074)

Emilia-Romagna: +453 (totale casi 39.148)

Veneto: +600 (totale casi 33.573)

Lazio: +594 (totale casi 22.001)

Campania: +1.127 (totale casi 21.772)

Toscana: +581 (totale casi 20.262)

Liguria: +432 (totale casi 16.696)

Sicilia: +399 (totale casi 10.691)

Puglia: +257 (totale casi 10.421)

Marche: +140 (totale casi 9.018)

P.A. Trento: +62 (totale casi 6.604)

Friuli Venezia Giulia: +136 (totale casi 5.928)

Abruzzo: +203 (totale casi 5.648)

Sardegna: +186 (totale casi 5.603)

P.A. Bolzano: +98 (totale casi 4.365)

Umbria: +263 (totale casi 4.012)

Calabria: +39 (totale casi 2.487)

Valle d'Aosta: +67 (totale casi 1.633)

Basilicata: +37 (totale casi 1.112)

Molise: +30 (totale casi 843)

"Si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'epidemia, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero dei casi" e con "evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese", rileva il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss. Il virus oggi circola in tutto il Paese e a livello nazionale l'indice di contagiosità Rt è di 1,17, calcolato sui casi sintomatici. Niente lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie in Campania fino al 30 ottobre. Sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. "Decisione gravissima e profondamente sbagliata", commenta il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

Nel mondo e in Europa la pandemia continua a preoccupare: nelle ultime ore la Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid, il che significa che chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. In Polonia il governo ha annunciato un lockdown parziale nel Paese di fronte all'impennata di contagi da coronavirus. In Francia nel weekend scatta il coprifuoco.