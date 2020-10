I 1.127 nuovi contagi da coronavirus registrati ieri in Campania sono stati purtroppo un nuovo record: non erano stati mai così tanti, nemmeno a marzo, quando la pandemia era nel pieno. La Regione Campania ha specificato nel bollettino, diffuso come al solito nel pomeriggio, che di questi 72 sono sintomatici mentre gli asintomatici sono 1.055; nella giornata sono stati analizzati 13.780 tamponi (in totale dall'inizio della pandemia ne sono stati processati 723.005). Coi nuovi positivi di ieri sale a 21.772 il numero dei contagiati in Campania. Si registrano anche 317 guariti (in totale 8.032) e 9 decessi (in totale 496) che, precisa l'Unità di Crisi della Campania, sono avvenuti negli ultimi ma sono stati registrati ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali, 762 persone sono ricoverate in degenza ordinaria (+27) e altre 66 (+5) sono in Terapia Intensiva. Le persone in isolamento fiduciario in Campania sono 12.416 (+769). Gli attualmente positivi, ovvero i cittadini che risultano ancora contagiati dal coronavirus Sars-Cov-2 (al netto dei guariti e dei deceduti) sono 13.244 (+801). Attualmente restano disponibili 58 posti di degenza ordinaria (in totale sono 820) e 44 di Rianimazione Covid (in totale sono 110). I dati verranno aggiornati nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre, con la diffusione del nuovo bollettino.

In Campania chiuse le scuole, stop a feste e matrimoni: l'ordinanza

Ieri con una nuova ordinanza regionale, la numero 79, il governatore Vincenzo De Luca ha disposto, con decorrenza da oggi, 16 ottobre, la chiusura di scuole e università (ad eccezione degli studenti del primo anno) e regole più stringenti (potranno partecipare solo i parenti) per matrimoni, comunioni, battesimi e altre cerimonie e feste anche private. Qui le principali misure introdotte dalla nuova ordinanza della Regione Campania.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi