Aumentano nuovamente i casi di contagio in Campania: nelle ultime 24 ore sono stati 818 i nuovi casi che si sono registrati sul territorio regionale. I casi di contagio sono emersi dall'analisi di 11.396 tamponi: mai così tanti dall'inizio della pandemia. In totale, da quando l'emergenza sanitaria collegata al Sars-Cov-2 è cominciata, sono 20.645 i casi riscontrati, emersi dall'analisi di 709.225 tamponi. Come si rende noto nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale – che fa riferimento alla mezzanotte precedente – nelle ultime 24 ore si sono registrati purtroppo anche due decessi: il totale sale così a 487 persone morte dall'inizio della pandemia. Infine, si registrano anche 151 guariti, che portano il totale a 7.715 persone guarite.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Negli ultimi giorni, l'Unità di Crisi della Regione Campania che gestisce l'emergenza sanitaria da Coronavirus sta comunicando anche i dati relativi ai posti letto disponibili negli ospedali del territorio. Secondo l'ultimo aggiornamento, per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva, su 110 posti letto complessivi 61 sono occupati. Per quanto riguarda i posti letto di degenza ordinaria, invece, sono occupati 735 posti letto su 830 totali disponibili. Ecco, nel dettaglio, i dati sulla pandemia di Coronavirus in Campania: