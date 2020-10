Nuovo aumento di contagi da Coronavirus giornalieri in Italia, dopo il record di ieri. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, venerdì 16 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.010 casi (ieri ne erano +8804), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 391.611 . I guariti sono 247.872 (+1.908 nelle ultime 24 ore, ieri erano +1.899) e i morti sono 36.427 (+55, ieri erano 83). Nel nostro paese ci sono attualmente 107.312 casi positivi: di questi sono 6.178 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 638 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Lombardia che fa registrare un boom di nuovi contagi (+2.419), seguita da Campania (+1261), Piemonte (+821), Lazio. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 150.377, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 13.228.204.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale 391.611. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +2.419 (totale casi 121.130)

Piemonte: +821 (totale casi 41.895)

Emilia-Romagna: +544 (totale casi 39.692)

Veneto: +704 (totale casi 34.277)

Lazio: +795 (totale casi 22.796)

Campania: +1.261 (totale casi 23.033)

Toscana: +755 (totale casi 21.017)

Liguria: +585 (totale casi 17.281)

Sicilia: +578 (totale casi 11.269)

Puglia: +313 (totale casi 10.734)

Marche: +115 (totale casi 9.133)

P.A. Trento: +111 (totale casi 6.715)

Friuli Venezia Giulia: +165 (totale casi 6.093)

Abruzzo: +178 (totale casi 5.825)

Sardegna: +133 (totale casi 5.736)

P.A. Bolzano: +128 (totale casi 4.493)

Umbria: +198 (totale casi 4.210)

Calabria: +102 (totale casi 2.589)

Valle d'Aosta: +27 (totale casi 1.660)

Basilicata: +74 (totale casi 1.169)

Molise: +21 (totale casi 864)