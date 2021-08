Coronavirus, ieri 7.409 nuovi casi e 45 morti: ultime news

Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di sabato agosto. Dall'ultimo bollettino del ministero della Salute sono emersi 7.409 nuovi casi e 45 morti. Preoccupano soprattutto i ricoveri sia ordinari che quelli in terapia intensiva, che sono in crescita ovunque. Sarà un Ferragosto senza feste, e con il green pass. L'ultimo monitoraggio Iss di ieri ha stabilito che nessuna Regione passerà in zona gialla da lunedì: tutta Italia resterà in zona bianca, almeno per un'altra settimana. Ma le due isole, Sicilia e Sardegna, sono a rischio, per l'alto tasso di occupazione in area medica e in rianimazione. Da oggi in Sicilia scatta la nuova ordinanza del presidente Musumeci, che contiene, fra le altre misure, l'obbligo di mascherina all'aperto e il green pass obbligatorio negli uffici pubblici. Intanto i sindacati della scuola questa mattina hanno firmato il protocollo di sicurezza Covid per la ripresa dell'anno scolastico. Al termine di un confronto fiume le organizzazioni sindacali hanno trovato l'intesa con i tecnici del ministero dell'Istruzione, in particolare sul tema dei tamponi gratuiti per il corpo docente e sulle misure per evitare classi pollaio. Il nodo green pass sarà contenuto in una nota specifica che il ministero invierà alle istituzioni scolastiche nel prossimi giorni. La campagna vaccinale prosegue, sono 73,5 milioni le dosi somministrate e 35,4 milioni gli immunizzati. Nel mondo 205 milioni di casi e 4,3 milioni di morti Covid. In Usa la Fda e i vertici dei Centri di prevenzione delle malattie (Cdc), la principale autorità sanitaria statunitense, hanno dato il via libera alla terza dose del vaccino per i più fragili, come i malati di cancro o le persone sottoposte a trapianto.