Green pass, a Ferragosto più controlli nei locali: multe e sanzioni in tutta Italia A Ferragosto aumentano i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme anti-Covid nelle attività commerciali e turistiche. In particolare si punta ai controlli sull’obbligatorietà del Green Pass, utile per entrare nei locali e usufruire di servizi al chiuso. Multe fino a 1000 euro in tutta Italia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Con l'introduzione del Green Pass sono stati intensificati i controlli dei carabinieri e le multe nei confronti di attività commerciali contro le norme di legge. Due multe sono state effettuate in un locale di piazza Maria Boiardo e in un esercizio commerciale in contrada Santa Lucia, a Cefalù. Destinatari delle sanzioni clienti e gestori: i consumatori in questione, infatti, si erano seduti nella sala interna del ristorante senza però avere la certificazione verde obbligatoria per le consumazioni all'interno. In questo weekend di Ferragosto, inoltre, i militari del comando provinciale intensificheranno ulteriormente i controlli sulle diverse regioni italiane per garantire il rispetto delle norme e limitare il contagio da Covid-19.

A Catania, per esempio, i carabinieri hanno scoperto un lido in zona Scogliera che di sera si trasforma in lauch-bar e ristorante. Qui i gestori organizzavano serate discoteca con tanto di DJ, permettendo assembramenti di clienti sprovvisti di qualunque protezione individuale. Inoltre, gli agenti hanno riscontrato carenze igienico sanitarie anche nella cucina del ristorante. Il titolare è stato multato mentre il lido è stato chiuso per 5 giorni fino a Ferragosto, proprio per scongiurare nuova clientela e nuove serate con Dj-set. Anche a Lucca sono state effettuate le prime sanzioni per inosservanza della normativa sul green pass: protagonisti sempre i locali e la clientela senza certificazione obbligatoria. Il gestore dell'attività viene sanzionato se è attestata una sua responsabilità, ovvero se il cliente mostra un pass evidentemente falso e il responsabile non controlla i documenti. Tre violazioni in tre giorni diversi portano alla chiusura del locale fino a 10 giorni.

Le sanzioni fino a 1000 euro

Sia l'esercente che il cliente rischiano multe che vanno dai 400 ai 1000 euro. Nel caso del proprietario di un'attività, si rischia anche la chiusura del locale in caso di recidiva. La polizia ha inoltre consigliato alla popolazione di non condividere online il proprio codice QR, per evitare che qualcuno possa usarlo per realizzare certificati fasulli. A ribadirlo anche il Garante della Privacy, coinvolto soprattutto dopo che le autorità hanno smantellato un mercato di certificazioni fasulle su Telegram.