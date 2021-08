Bollettino Coronavirus Italia 14 agosto, 7.188 casi su 254.006 tamponi e 34 morti Sono 7.188 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Questi sono i dati diffusi dal bollettino del 14 agosto sul covid nel nostro Paese. Sono stati eseguiti nell’ultima giornata 254.006 test, tra tamponi molecolari e antigenici. I morti sono stati 34. Il tasso di positività in calo di -0,5%

Sono 7.188 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I morti dell'ultima giornata sono stati 34 per un totale di XXX decessi dall'inizio dell'emergenza di Covid-19 nel nostro Paese. Questi sono i dati che emergono dal bollettino di oggi sabato 14 agosto, pubblicato dal ministero della Salute. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 254.006 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Gli attualmente positivi sono XXX, mentre i guariti arrivano a quota XXX. La regione con il maggior numero di contagi è XXX.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono XXX i nuovi casi registrati in tutto il Paese nella giornata di oggi. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi regione per regione

Lombardia +676

Veneto +600

Campania +711

Emilia-Romagna +765

Piemonte +280

Lazio +583

Puglia+ 334

Toscana + 683

Sicilia

Friuli-Venezia- Giulia: + 99

Marche

Liguria

Abruzzo

P.A Bolzano

Calabria

Sardegna

Umbria

P.A Trento +52

Basilicata +68

Molise

Valle d'Aosta

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano/diminuiscono ancora i ricoveri per i pazienti affetti da Covid-19. In area medica sono XXX, con un tasso di + XXX/-XXX. In terapia intensiva, invece, sono XXX i pazienti.

Campagna vaccinale

In italia sono state somministrate in totale XXX dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono XXX, circa il XX% della popolazione over 12