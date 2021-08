Il governo: “Green Pass obbligatorio anche nelle mense aziendali” Palazzo Chigi: “Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti”.

A cura di Davide Falcioni

Sarà obbligatorio possedere il Green Pass per tutti i lavoratori che vogliono usufruire del servizio mensa aziendale. Il chiarimento è stato ufficializzato oggi tra le Faq del Governo: "Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021". Insomma, in attesa che si definiscano le linee guida per i lavori del settore pubblico e privato sul Green Pass e la vaccinazione, è stato definito un primo elemento di chiarezza. Se non ci si può recare al ristorante al chiuso senza certificato verde – secondo l'esecutivo – non lo si deve poter fare neppure nelle mense aziendali.

Toti: "Sì a obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro"

Nel frattempo continua il dibattito sull'eventuale obbligo di possedere il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Rifletterei sul fatto che all'interno di luoghi chiusi, dove si lavora insieme tutto il giorno, vi siano delle regole più flebili rispetto a chi si incontra in pizzeria a un metro di distanza e ci sta un'ora. Qualcosa non torna", ha dichiarato nel corso della trasmissione Agorà Estate su Rai3. "Se fossi un lavoratore alla catena di montaggio gomito a gomito con un mio collega, pretenderei che avesse il Green Pass", ha aggiunto. Negli Stati Uniti, "gran parte delle aziende progressiste, più evolute, ha già messo l'obbligo di Green Pass all'ingresso. Da Microsoft a Google, sono moltissime le aziende che lo chiedono per accedere", ha ricordato il governatore ligure, favorevole alla certificazione verde anche per l'ingresso in "centri commerciali, negozi e supermercati". Toti ha inoltre proposto la vaccinazione obbligatoria per tutti gli over 50.