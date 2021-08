Ferragosto, intensificati i controlli: green pass, spiagge chiuse di notte e mascherine obbligatorie Sarà per la seconda volta un Ferragosto in tono minore quello del 2021, con ordinanze restrittive emanate in tutta Italia, soprattutto nelle località balneari. Divieto di vendita di alcolici, locali chiusi all’1 di notte e divieto di falò e fuochi d’artificio, sono solo alcune delle misure. Intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine, nei locali cittadini e nei centri turistici.

A cura di Annalisa Cangemi

Sarà per la seconda volta un Ferragosto in tono minore, con molte restrizioni, sopratutto nelle spiagge, chiuse in diverse parti d'Italia nella notte tra 14 e 15. La variante Delta non consente una tregua nemmeno in pieno estate, con il caldo del 15 agosto. Stop all'approdo giornaliero di barconi alle Eolie, vietata la vendita di alcolici nella riviera romagnola, locali chiusi all’1 di notte e divieto di falò e fuochi d'artificio, sono solo alcune delle ordinanze. In Sicilia è tornato l’obbligo di mascherina all'aperto, nei luoghi affollati. Verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, anche in borghese, per verificare il corretto utilizzo dei green pass nei locali cittadini e nelle località turistiche.

Spiagge chiuse

A Palermo e Catania per esempio sono chiusi i parchi e le spiagge, nella notte tra 14 e 15, per impedire i falò e le feste, ma anche per evitare che si piantino tende, in vista della giornata al mare di domani. Non saranno permesse nemmeno le grigliate all'aperto nei parchi cittadini, né i pic nic, sia al Parco della Favorita sia nella riserva di Monte Pellegrino. Anche a Roma i parchi saranno presidiati. Stesse misure a Ponza o a San Felice Circeo, nel litorale laziale, dove già da settimane è in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto. Niente falò o feste sulle spiagge campane. A Positano è stato annullato per il secondo anno il celebre spettacolo dei fuochi d’artificio.

Vendita alcolici vietata

Nella Riviera romagnola non si possono vendere alcolici già da ieri, venerdì 13 agosto, fino alle 6 di lunedì 16 agosto. In altre località turistiche balneari si è deciso di impedire la vendita da asporto non soltanto ai minorenni, ma anche agli adulti. I locali si fermeranno all'1 di notte a Rimini, non si potranno fare festeggiamenti prolungati. In Sardegna invece, sebbene l'isola rischi la zona gialla da lunedì 23, ha deciso di mantenere aperti i locali fino alle 3.

A Panarea vietato l'attracco

Un'ordinanza del sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che guida sei dei sette Comuni delle isole Eolie, stabilisce che "Nei locali all’aperto delle Eolie si possono organizzare dei mini-concerti musicali ma senza assembramento. E chi partecipa dovrà esibire ai gestori di bar e pub di una delle certificazioni verdi covid 19". Obbligo di mascherine poi nelle aree portuali di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli dalle 7 alle 20,30, durante gli arrivi e le partenze di aliscafi, navi e vaporetti che trasportano turisti giornalieri. A Panarea il sindaco ha vietato da oggi e per i prossimi 7 giorni l'approdo dei barconi, introducendo il green pass obbligatorio anche per le serate all'aperto con musica nei bar.

Vietate feste religiose

A Norcia, in Umbria, non si terrà la tradizionale processione con la Santissima Icone dalla basilica di S. Gregorio a quella cattedrale. Annullate processioni dell'Assunta anche in Emilia-Romagna e in alcuni Comuni della Campania.