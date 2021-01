Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Vaccini, 583mila dosi distribuite in Italia. Verso nuovo Dpcm: ulteriore stretta su zone rosse

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 10 gennaio 2021. Ieri registrati ulteriori 19.978 contagi e 483 morti per Covid. Oggi tutta Italia è in zona arancione, ma da domani al 15 gennaio lo saranno solo 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, come prevede l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. Attesa per per il vertice sul nuovo Dpmc in programma lunedì, sul tavolo la possibilità di rivedere alcuni parametri sull’incidenza dei casi e la proroga dello stato di emergenza. Nel nostro Paese oltre 583mila vaccinati contro il Coronavirus. Crisanti: “Lockdown ora, o difficoltà con la campagna di vaccini”. Nel mondo 89.637.684 contagi e quasi due milioni di decessi: Germania verso due milioni di casi, oltre 17mila solo nelle ultime 24 ore, Messico a quota 1,5. I morti negli Usa sono oltre 370mila, emergenza a Los Angeles.