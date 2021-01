I nuovi positivi Covid in Campania sono 1.253, emersi dall'analisi di 15.411 tamponi (percentuale 8,13%); di questi, 1.170 sono asintomatici e 83 sintomatici. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione, col bollettino quotidiano di oggi, domenica 10 gennaio, che fotografa la situazione alla mezzanotte di ieri. Il numero complessivo dei contagiati in Campania sale quindi a 199.771 (con 2.147.766 tamponi effettuati). Aumenta anche il numero dei deceduti: sono morte altre 13 persone (in totale 3.128), di cui 7 nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrate ieri. I nuovi guariti, negativi anche al secondo tampone di verifica, sono 1.128 (complessivamente 121.255 dall'inizio dell'epidemia).

I ricoverati in degenza ordinaria Covid sono 1.377 (+1), al fronte di una offerta di posti letto dedicati di 3.160, tra pubblico e privato; i pazienti in Terapia Intensiva sono invece 106 (-1) su 656 posti letto di Rianimazione disponibili (per tutte le patologie). Sono, infine, 73.905 (+112) le persone in isolamento domiciliare fiduciario. Secondo gli ultimi dati disponibili gli attualmente positivi in Campania sono 75.388 (+112).

Da domani, 11 gennaio, la Campania sarà zona gialla per il rischio Covid; gli spostamenti tra regioni restano comunque vietati almeno fino al prossimo 15 gennaio e rimane in vigore il coprifuoco (dalle 22 alle 5). Sempre per domani è previsto l'arrivo di ulteriori dosi del vaccino Pfizer: la Campania ha terminato le dosi arrivate nei giorni scorsi, resta soltanto parte dello stock che è riservato per l'avvio della somministrazione della seconda dose, che dovrà essere fatta 21 giorni dopo la prima; la regione è prima in Italia per numero di vaccini somministrati.