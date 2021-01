Domani, lunedì 11 gennaio 2021, la Campania torna in zona gialla di rischio Covid-19, la più moderata delle tre attualmente in vigore, definite da un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che ogni 15 giorni viene confrontato col monitoraggio sui contagi e sui sistemi ospedalieri regionali. Che significa zona gialla per la Campania? Anzitutto che domani 11 gennaio i negozi sono aperti e che potranno avere il via i saldi d'inverno 2021.

Domani riaprono (in parte) le scuole: le materne e prime due classi delle elementari saranno in presenza, tutte le altre ancora in Dad, didattica a distanza. Chiuse le università salvo specifiche attività per le matricole e per i laboratori. La Campania secondo l'ordinanza 1 del presidente Vincenzo De Luca prevede il 18 gennaio rientro a scuola di primarie terze, quarte e quinte e il 25 gennaio rientro scuole secondarie superiori, tutto ciò però a patto di una verifica sui contagi.

Riaprono anche ristoranti e i bar, dove sarà possibile il consumo ai tavoli fino alle ore 18. Asporto consentito fino alle 22; consegna a domicilio sempre consentita. Stesso per gelaterie e pasticcerie.

Restano i limiti agli spostamenti interregionali (vietati gli spostamenti in entrata ed in uscita tra regioni diverse o province autonome). Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Chiuse mostre e musei, teatri e cinema. Chiuse palestre e piscine, mentre sono aperti i centri sportivi, mentre sono consentiti gli sport individuali all'aperto. Chiuse sale giochi e sale scommesse.

Domani sarà il vero banco di prova dopo molte settimane: molte attività commerciali avevano rinunciato a riaprire nella prima settimana di gennaio ritenendo poco conveniente farlo per soli due giorni. In vista delle riaperture, oggi il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un «richiamo» all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l’esercizio delle attività commerciali e di ristorazione; e all’osservanza del divieto di svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli “Open day” nelle scuole che saranno consentiti solo a distanza.Gli "open day" sono quegli incontri che gli istituti organizzano con aspiranti studenti e genitori per illustrare loro le potenzialità dell'istituto e convincerli ad iscriversi.

Nell'atto che ricorda le prescrizioni anti-Coronavirus, viene ricordato agli esercenti ed utenti dei servizi ed attività commerciali che «sono tenuti al rispetto delle fondamentali e generali norme di prevenzione sanitaria, consistenti nel distanziamento fisico, nel corretto e continuo utilizzo della mascherina e nell’igiene costante ed accurata delle mani, e alla stretta osservanza di ogni ulteriore comportamento di massima prudenza e responsabilità».

Ecco le disposizioni già in vigore (infatti non si tratta di una ordinanza nuova ma solo della sottolineatura di norme già esistenti):