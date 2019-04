Nono si placa la polemica tra i due vicepremier del governo giallo-verde sul rischio terrorismo islamico, e sul pericolo concreto che possa esserci un'impennata degli sbarchi nelle coste europee e in particolare in quelle italiane, come conseguenza del caos in Libia. "Se veramente abbiamo il problema Di 800 mila migranti in Italia, di certo non li fermiamo con una direttiva che nessuno ha mai ascoltato, lo dico a Salvini con tutta l'amicizia", ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio da Abu Dhabi. "Se vogliamo aiutare l'Italia – ha proseguito – molliamo quei Paesi che non accolgono i migranti, invece di allearci con loro, da Orban in giù.

"Queste sono misure emergenziali che possono aiutarci a risolvere il problema a breve termine, ma un Paese serio come l'Italia deve pensare a lungo termine, che si realizza solo coinvolgendo l'Europa con un programma di ricollocamenti, che da Orban in giù stanno però contrastando", ha aggiunto il capo politico del Movimento. "Quindi non è il caso di allearsi con chi ci sta facendo la guerra e vuole che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa, come sta facendo Salvini", sottolinea. "Ci stiamo illudendo che la Libia si possa portare nei temi della campagna elettorale per le europee".

In un ulteriore passaggio della conferenza stampa, Di Maio rilancia lo stesso concetto sugli alleati sovranisti della Lega, affrontando però il tema del rigore: "Vanno messi in discussione anche quei governi che sostengono l'austerity, come quelli dell'est Europa con cui si allea Salvini".