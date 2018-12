Da Lecce arriva una storia a lieto fine, di quelle che spesso finiscono sui giornali per sottolineare alcuni gesti di ordinaria “onestà”. È la storia di una donna del posto di trentatré anni che ha trovato un portafoglio per strada e che non ci ha pensato due volte prima di rivolgersi alla polizia per tentare di rintracciare il proprietario che lo aveva perduto. Un proprietario decisamente sfortunato ad aver smarrito il portafoglio, dato che all’interno c’erano ben 1650 euro quasi tutti in banconote da 50 euro. La giovane leccese, a quanto è emerso, ha notato il portafoglio mentre passeggiava nella centralissima Piazza Mazzini.

Il proprietario del portafoglio: "Un regalo di Natale" – Oltre ai soldi, all’interno c’era una patente intestata a un trentenne originario di Foggia che ha dato la possibilità agli agenti di ricavare le informazioni necessarie per rintracciare il proprietario del portafoglio smarrito. Grazie a quel documento, infatti, la polizia ha contattato il proprietario, in visita con la sua famiglia a Lecce, e che dopo non molto si è presentato negli uffici della questura insieme alla moglie e i due figlioletti. Il giovane fortunato è arrivato alla polizia sicuramente commosso e meravigliato per quello che lui stesso ha definito “un regalo di Natale”. Ha quindi ringraziato gli agenti e soprattutto la donna artefice del recupero del suo portafoglio che con la sua onestà ha difatti "salvato" il suo Natale.