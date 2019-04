La piccola Bianca Tonelli è stata portata via alla sua famiglia ieri: una fatalità che si è accanita su di lei, strappandola alla vita troppo presto. La tragedia è avvenuta ieri a in parco pubblico ieri pomeriggio a Pugliola, frazione di Lerici in provincia della Spezia. Bianca aveva solo tre anni: è stata schiacciata da un pesante cancello scorrevole di ferro, mentre si trovava in compagnia del nonno. La bambina ha riportato un grave trauma cranico con arresto cardio circolatorio ed è morta sul posto.

Non è stato possibile salvarla: i tentativi di rianimarla, messi in atto dai soccorritori del 118, non sono bastati. Era stato avvisato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, ma il trasporto d'urgenza in ospedale ormai sarebbe stato inutile. Come ha riportato ‘La Nazione', quando sono arrivati i soccorsi il nonno aveva la piccola ferita gravemente tra le braccia e continuava a ripetere: "Lo dovevo prevedere". Anche il nonno è rimasto ferito, nel tentativo di trattenere con le mani il pesante cancello, senza successo. Per sollevare il cancello è stato poi aiutato da altre tre persone, che erano accorse sul luogo della tragedia, richiamati dalle sue grida.

Quando ha saputo la notizia, il padre Michele si è precipitato al parco. La mamma Nora stava partecipando alle prove di uno spettacolo teatrale, e si è diretta verso l'ospedale, dove lavora come ostetrica, sperando di trovarvi la figlioletta, che però non è maiarrivata. Adesso dove è morta Bianca si trova una rosa rossa, lasciata lì da qualche passante.

I carabinieri vogliono vederci chiaro, e hanno sequestrato il cancello, che a quanto risulta sarebbe stato revisionato nel 2018. Secondo le ricostruzioni la pesante cancellata d'ingresso del parco giochi, è uscita dalle guide. Oltre al nonno non ci sono testimoni diretti, ma dal racconto di alcune persone arrivate sul posto, il nonno era fuori dal parco, mentre la bimba all'interno. Lei si sarebbe aggrappata per gioco al cancello, il nonno le avrebbe detto di mollare la presa. A quel punto il cancello le è caduto addosso, travolgendola. Le due ruote metalliche sono uscite dalle guide, forse anche perché si era depositato del terriccio che ha fatto perdere aderenza alle ruote. In quel parco pubblico si trovano spesso molti bambini, perché il giardino è di fronte alle scuole elementari del paese.