Tragedia nel pomeriggio a Lerici, in provincia di La Spezia. Una bambina di 3 anni è morta in un parco giochi per un incidente avvenuto nei pressi del cancello di ingresso, che le sarebbe finito addosso, schiacciandola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sul dramma, la piccola era in compagnia del nonno, che è rimasto ferito. Sul posto, nella frazione Pugliola, si sono recate ambulanze e vigili del fuoco.

Stando ai giornali locali, il nonno, vedendo il cancello – una pesante struttura di due metri per quattro – che stava cadendo, perché uscito dalle guide, ha anche provato a proteggere la piccola, purtroppo senza riuscirci. La situazione si è subito presentata grave ed è stato deciso di portare la bambina all'Ospedale Gaslini con l'elisoccorso dei vigili del fuoco, decisione che si è purtroppo rivelata essere un vano tentativo dei soccorsi che sono intervenuti sul posto: Pubblica Assistenza di Lerici e Croce Rossa di Muggiano. La piccola è deceduta poco dopo. Il nonno è stato soccorso per un trauma al volto, lo zio intervenuto ha accusato un malore.

Nel parco sono intervenuti anche i carabinieri della Spezia che hanno messo sotto sequestro l'area e stanno procedendo ai rilievi. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.