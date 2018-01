Le è rimasta vicina per ben due settimane. Non l’ha lasciata neanche per un secondo, quasi volesse condividere il suo stesso destino. Quando hanno trovato il corpo senza vita della sua padrona, i soccorritori sono stati costretti a trascinare via a forza Zsazsa, una cagnolina di nove anni rimasta accanto alla donna che l’ha tanto amata – deceduta all’età di 66 anni per cause naturali, in un appartamento a Budapest, in Ungheria – fino ai suoi ultimi istanti e anche dopo. Le autorità si sono recate sul posto dopo l’allarme dei vicini di casa che ormai da molto tempo non avevano più notizie della donna.

Un portavoce del gruppo di soccorso per gli animali della capitale ungherese, ha detto che Zsazsa era in una grave situazione di disidratazione e, anche se è riuscito a mangiare del cibo secco, i veterinari hanno detto che sarebbe morto entro un paio di giorni se non fosse stata trovata "Il cane era sdraiato accanto al cadavere ed era così debole che non riusciva ad alzarsi in piedi, abbiamo dovuto trascinarla via", ha spiegato Gabor Pataki, capo del gruppo di salvataggio animale Allatmento Liga. “Molti cani sarebbero morti dopo un trauma simile” ma "ieri Zsazsa era di nuovo in piedi e ha persino scodinzolato". Zsazsa ora si sta riprendendo. L’attenzione mediatica che ha catturato la sua storia sicuramente le consentirà presto di trovare una nuova famiglia