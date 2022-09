Su Netflix si potrà giocare a un nuovo Assassin’s Creed La piattaforma di streaming ha annunciato una collaborazione co Ubisoft. Tra i titoli in programma anche Valiant Hearts The Great War e The Mighty Quest for Epic Loot.

A cura di Valerio Berra

Netflix rilancia sui videogiochi. Ancora. Leanne Loombe, Head of External Games di Netflix, ha annunciato che la piattaforma di streaming ha avviato una collaborazione con la casa di produzione di videogiochi Ubisoft per la creazione di tre nuovi titoli da inserire nel suo servizio di giochi in streaming: Valiant Hearts The Great War, The Mighty Quest for Epic Loot e soprattutto Assassin's Creed. L’annuncio di un nuovo titolo dedicato a mobile è solo una nuova espansione del lavoro che Netflix sta facendo su questo franchise. Sempre in questi giorni infatti Netflix ha confermato anche live-action dedicato alla saga, una serie tv. Settimana complessa per i fan della saga, visto è stato anche annunciato il nuovo capitolo del brand: Assassin's Creed Mirage.

Come funziona il servizio di videogame di Netflix

Nel novembre 2021 la piattaforma di streaming ha provato a investire sui giochi per smartphone. L’intuizione era chiara: scaricando un app dedicata, gli utenti avevano a disposizione una serie di titoli tra cui scegliere inclusi nel normale abbonamento Netflix. Secondo Apptopia, l’app di Netflix dedicata ai giochi è stata scaricata da 23,3 milioni di utenti ma solo 1,7 milioni di persone ci interagiscono quotidianamente. Al momento i titoli disponibili sono 28 ma l’azienda ha dichiarato più volte che punta ad arrivare a 50 entro la fine dell’anno.

Prima dell’annuncio dell’arrivo di Assassin’s Creed, sempre Leanne Loombe aveva spiegato che al momento la piattaforma sta cercando di prendere le misure di questo mercato: “Stiamo ancora mantenendo le cose un po’ tranquille perché stiamo ancora imparando, sperimentando e cercando di capire quali cose entreranno effettivamente in risonanza con i nostri membri, a quali giochi le persone vogliono giocare”.