Netflix non funziona più da oggi su alcuni smartphone e Smart Tv: la lista e come continuare a vederlo

Da oggi, 6 maggio, l’app di Netflix non funzionerù più sui modelli di Smart TV e smartphone più datati. La lista dei dispositivi coinvolti e come continuare lo streaming.

Da questo mese diversi modelli di smartphone e Smart TV non potranno più essere utilizzati per fruire dei film e delle serie di Netflix. La piattaforma che in Italia sta affrontando un contenzioso con le associazioni di consumatori per una serie di aumenti ritenuti illegittimi, ha infatti reso noti i requisiti minimi per i prossimi aggiornamenti dell'app. La nuova soglia esclude molti modelli di cellulari e TV old gen, prodotti prima del periodo 2015-2017.

Netflix non funziona più: le Smart TV coinvolte dal blocco

A partire dal 6 maggio 2026, l'app di Netflix non sarà più disponibile su numerosi televisori prodotti prima del 2015. Su questi dispositivi non sarà più possibile installare, aggiornare o utilizzare l'applicazione. Il motivo principale risiede nei limiti hardware dei vecchi processori e nell'impossibilità di supportare i più recenti standard di sicurezza e riproduzione video. L'elenco comprende marchi molto diffusi e riguarda intere generazioni di dispositivi:

Apple TV di prima, seconda e terza generazione, prive di App Store

di prima, seconda e terza generazione, prive di App Store Smart TV Samsung delle serie C, D, E, F, H e J (prodotte tra il 2010 e il 2015)

Samsung delle serie C, D, E, F, H e J (prodotte tra il 2010 e il 2015) Modelli Sony Bravia delle linee KDL, XBR, W95 e X95 (2011-2014)

delle linee KDL, XBR, W95 e X95 (2011-2014) Televisori LG e Panasonic con oltre dieci anni di vita

I modelli di smartphone che non supportano più l'app Netflix

La fine del supporto non riguarda solo le TV, ma anche diversi smartphone ormai superati. Netflix ha aggiornato i requisiti minimi della propria app, rendendola incompatibile con dispositivi che non possono più ricevere aggiornamenti di sistema adeguati. Tra i modelli interessati ci sono:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 7

Per quanto riguarda Apple, continueranno a funzionare solo i dispositivi aggiornati almeno fino al sistema iOS 17. Ciò significa che, per esempio, tutti i modelli della generazione iPhone 8 (incluso iPhone X) e gli iPad 5 smetteranno di riprodurre l'app di Netflix.

Come continuare a vedere Netflix su dispositivi non compatibili

Nonostante la dismissione delle funzionalità su apparecchi troppo vecchi, esistono diverse soluzioni per aggirare il problema senza necessariamente sostituire la propria TV. La più semplice è quella di usare dispositivi esterni collegabili come le varie chiavette di streaming, tipo Chromecast o Amazon Fire Stick . Questi strumenti permettono di accedere a Netflix anche su TV che non supportano più l'app.

Più complesso è aggirare il problema per gli smartphone. Un'altra alternativa può essere il mirroring, ovvero la trasmissione dei contenuti da smartphone, tablet o computer direttamente al televisore, se compatibile. In mancanza di questa funzione, è sempre possibile collegare un laptop tramite cavo HDMI o appositi adattatori per smartphone.

Anche le console di nuova generazione possono svolgere la funzione di piattaforme di streaming, offrendo accesso diretto alle app aggiornate. In questo modo, dispositivi considerati obsoleti possono continuare a essere utilizzati, evitando una sostituzione immediata e prolungandone il ciclo di vita.

Per visionare le modifiche dei requisiti comunicate da Netflix è possibile consultare la pagina dedicata.