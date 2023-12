Stufi della tombola? Qui trovate 5 videogame da provare in queste vacanze con amici e parenti Videogiochi nelle vacanze di Natale? È un connubio possibile per divertirsi durante le feste in compagnia di amici e parenti. Vi lasciamo una selezione di cinque titoli per accontentare i gusti di tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Lorena Rao

Uno degli aspetti più interessanti dei videogiochi è che sono versatili. Ad esempio, possono essere sia una passione intima per vivere storie indimenticabili, sia una piacevole esperienza da condividere con amici e parenti. Sì, anche a durante le feste. Di seguito cinque titoli videoludici da giocare in questi giorni in compagnia, per andare oltre la classica tombolata o partita a carte. Una selezione pensata anche per i nostalgici, con diversi richiami agli anni ‘80 e ‘90 per conquistare davvero tutti. Tranne i nonni, forse. A parte un paio di eccezioni, i restanti titoli della lista sono multipiattaforma, vuol dire che sono disponibili sulle console di ultima generazione e pc, così da non avere particolari vincoli per poter giocare. Attenzione solo ad avere un numero adeguato di controller per sfruttare il multiplayer locale.

Just Dance 2024: 6 giocatori

Se le calorie del cenone della vigilia rappresentano un’isteria collettiva tra amici e famigliari, Just Dance 2024 può essere la soluzione giusta per godersele senza rimpianti. Del resto, cosa c’è di meglio che fare movimento ballando? Il nuovo capitolo, di recente uscita, porta con sé una song list di 40 brani e una nuova formula incentrata sul servizio in abbonamento Just Dance+, che permette di aggiungere ulteriori brani scaricabili (circa 200) e aggiornamenti regolari. Dai grandi successi del 2023 come Flowers di Miley Cyrus e Seven di Jung Kook ft. Latto, a canzoni oggi iconiche, tra le quali Gimme More di Britney Spears (2007), Canned Heat di Jamiroquai (1999) o I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston (1987). Lo trovate su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder: 4 giocatori

Uno dei titoli più apprezzati del 2023. Super Mario Bros. Wonder è il ritorno alle formula classica del franchise Nintendo, ovvero quella platform, qui però estesa per quattro giocatori, sia in locale che online. Nei panni di Mario, Luigi, Peach e gli altri personaggi della serie ideata da Shigeru Miyamoto, occorre salvare il Regno dei Fiori dalle mire di Bowser. Segreti da scoprire, abilità speciali per affrontare in modo adeguato ogni nuovo livello: Super Mario Bros. Wonder è una vera gioia da giocare. L’aspetto più divertente è la possibilità di alterare gli elementi dei vari livelli per creare situazioni esilaranti, tipo dare vita ai classici tubi verdi. Lo trovate su Nintendo Switch.

Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons: 2 giocatori

I suoni martellanti a 8 bit. L’odore di chiuso. I pulsanti premuti velocemente. Sensazioni che rimandano alle sale giochi degli anni ‘90, quando tra i cabinati più di successo c’era Double Dragons, il piacchiaduro a scorrimento in due dimensioni, o beat’em up . I due fratelli sono tornati nel 2023 con un nuovo capitolo che aggiunge ulteriore sale alla sfida con una componente roguelite, che randomizza ogni nuovo livello, per un’esperienza sempre nuova e inedita. Un vero e proprio tuffo nel passato arcade dai ritmi veloci e coinvolgenti. Lo trovate su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Party Animals: 2 giocatori

Meglio non lasciarsi inagannare dall'aspetto puccioso e adorabile dei suoi protagonisti, perché Party Animals rischia di mettere a repentaglio affetti ed amicizie. Un picchiaduro a suon di zampate pelose, capace di strappare buone risate. Il gioco infatti utilizza un motore fisico realistico, di conseguenza gli elementi a schermo reagiranno in modo verosimile alle azioni dei personaggi, per risultati davvero buffi e spassosi, anche quando si ritorcono contro. Lo trovate su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Tetris Effects: Connected: 2 giocatori

A differenza dei videogiochi citati finora, Tetris Effect non è uscito nel 2023 ma nel 2018. Eppure, in una selezione dedicata al gaming in compagnia, sarebbe ingiusto non citarlo, anche perché resta incredibilmente attuale. Lo scopo del gioco non cambia rispetto alla versione originale del 1984: bisogna chiudere più linee possibile con i tipici tetramini che cadono dall'alto in maniera casuale. A rendere però pazzesco Tetris Effect è la sinergia che si innesta tra il gioco, la musica e lo sfondo: man mano che aumenta il punteggio, gli effetti sonori e visivi crescono di intensità, con suoni ed animazioni che vanno a ritmo dei tetramini. Quella partorita da Tetsuya Mizuguchi è un’esperienza sensoriale a tutti gli effetti, che rapisce anche chi vuole solamente guardare. Lo trovate su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.