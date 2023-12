Se riesci a capire cosa c’è in questa cartolina di Natale potresti diventare un agente segreto Ogni anno un’agenzia di servizi segreti del Regno Unito invia nelle scuole del Paese una cartolina con una serie di enigmi da risolvere. Si parte da quelli più semplici per arrivare a problemi molto complessi come decifrare una lingua che all’apparenza non ha alcun senso. Se volete provare a risolverla non preoccupatevi, nel dubbio l’agenzia ha pubblicato anche le soluzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In fondo a un primo sguardo sembra proprio quello che vuole fingere di essere: un innocua cartolina di Natale. C’è una persona carica di pacchi che guarda uno strano edificio dietro di lei. Qualche decorazione un po’ bizzarra, magari più adatta a un seminario sull’intelligenza artificiale e poi quella sigla formata solo da quattro lettere: GCHQ. Non è l’azienda che ha prodotto la cartolina ma la Government Communications Headquarters, una delle agenzie di servizi segreti del Regno Unito.

Questa cartolina ogni anno viene distribuita nelle scuole a ragazzi che vanno dagli 11 ai 18 anni. Una volta aperta la cartolina svela al suo interno una piccola serie di enigmi che sembrano rubati a un manoscritto di Dan Brown. L’obiettivo sembra abbastanza semplice. Mettere alla prova le giovani menti del Paese durante le vacanze di Natale. Chissà poi se qualcuno dei pochi che riusciranno a risolvere tutti gli enigmi non diventerà un giorno un agente al servizio di sua Maestà.

Come sono fatti gli enigmi del GCHQ

Ormai è il terzo anno che GCHQ manda questa serie di sfide. Secondo la BBC quest’anno ci sono problemi di una complessità mai vista prima. I problemi sono otto e sono tutti basati sulla logica. Si parte da una serie di quattro orologi che dovrebbero essere associati a una parola formata da quattro lettere e si arriva a un messaggio scritto in una lingua completamente da decifrare. Se volete testare le vostre capacità potete scaricare la versione ufficiale della cartolina dal sito di GCHQ. Nel caso non riusciste a risolvere nemmeno il primo enigma non preoccupatevi. Sempre sul sito di GCHQ sono state già pubblicate le soluzioni.

GCHQ | Uno degli enigmi contenuti nella cartolina di Natale

Cosa è disegnato sulla cartolina

L’illustrazione sulla parte frontale della copertina è un riferimento storico. E per fortuna ormai è abbastanza noto anche al grande pubblico. Lo strano edificio che il protagonista dell’illustrazione sta guardando è Bletchley Park, la tenuta che durante la Seconda Guerra Mondiale è diventata la sede della task force che è riuscita a decifrare i sistemi di crittografia dei nazisti. Un successo ottenuto grazie al matematico inglese Alan Turing.