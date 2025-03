video suggerito

Scoperte le origini di Trump Gaza, il regista: “Vi spiego il vero significato del video” Solo Avital è un regista di Los Angeles e ha creato il video di Gaza con Arcana AI, un programma di intelligenza artificiale. Il filmato pubblicato da Donald Trump è diventato virale in poco tempo. Sembrava un video di propaganda ma Avital ha spiegato che l’intento era un altro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A inizio febbraio Donald Trump ha dichiarato di voler "prendere il controllo" di Gaza e trasformarla nella "Riviera del Medio Oriente". Poi il 25 febbraio, poco prima di mezzanotte, pubblica un video di trentatrè secondi. Lo slogan recita: "GAZA 2025 COSA SUCCEDERÀ DOPO ?". Nella clip compaiono le vittime della guerra che emergono da una caverna e si affacciano su un nuovo mondo, un paradiso del lusso posticcio fatto di enormi statue d'oro di Donald Trump, soldi che piovono dal cielo, grattacieli e ballerine semi nude con la barba.

La missine neocoloniale è stata trasformata in un video dall'intelligenza artificiale. I volti che si deformano, le espressioni plastiche e le composizioni stranamente fluide denunciano l'intervento delle macchine. In poco tempo il filmato è diventato virale ed è stato ampiamente criticato sui social. Ora il creatore del video ha deciso di raccontare il vero significato del filmato realizzato con l'IA.

Solo Avital, è un regista di Los Angeles e ha creato il video di Gaza: "Voleva essere satira politica", ma una volta caricato sul web è diventato altro. "Siamo narratori, a volte facciamo contenuti satirici come questo. Nella satira però è fondamentale il contesto, cambia il significato, come dimostra questo caso. Il video infatti è stato pubblicato senza il nostro consenso, noi non ne eravamo a conoscenza", ha raccontato alla Bbc.

Leggi anche Come funziona il metodo per vincere al Lotto basato sull’IA: il fattore che conta è sempre uno

Il significato del video creato con l'IA

Avital è un cittadino statunitense nato in Israele e insieme a Ariel Vromen, regista del film The Iceman, con Michael Shannon, Winona Ryder e Chris Evans, gestiscono EyeMix, società di produzione visiva che si occupa di documentari e spot pubblicitari. Il regista ha realizzato il video con Arcana AI "stavo sperimentando questa intelligenza artificiale e in meno di 8 ore ho creato questo video".

L'obiettivo di Avital era "creare un video satira basato sulle idee megalomani di Donald Trump", quindi i palloncini dorati con la testa del presidente, le statue enormi incastrate tra i grattacieli. Avital ha condiviso il video con i suoi amici, Vromen ha deciso di pubblicarlo sul suo profilo Instagram. "Sono rimasto molto sorpreso quando ho scoperto che il video era diventato virale, ma non per i motivi giusti".

Donald Trump infatti ha ricondiviso il filmato su Truth Social usandolo per la sua campagna di propaganda. "Se fosse stato proiettato al Saturday Night Live, il video sarebbe stato interpretato molto diversamente. Il pubblico avrebbe detto: guarda quanto sono selvagge le idee di questo presidente, e tutti avrebbero capito che era un video satirico".

La strategia di Donald Trump

Trump sta raschiando il web e i social per raccogliere contenuti e trasformarli in propaganda personale. Il video di Gaza è solo l'ultimo esempio di una nuova strategia messa in atto dall'amministrazione Trump per riconvertire in versione MAGA i contenuti digitali pubblicati online. Il 19 febbraio, per esempio, l'account della Casa Bianca su X ha pubblicato una falsa copertina del Time che mostra Trump con una corona sulla testa e sullo sfondo lo skyline di New York.

L'intelligenza artificiale sta alimentando con contenuti realistici questa nuova frontiera della disinformazione. Avital ha paragonato la minaccia dell'IA all'adattamento radiofonico di Orson Welles del 1938 di" La guerra dei mondi ". Diversi ascoltatori all'epoca aveva creduto che un'invasione aliena fosse alle porte, "proprio come gli ascoltatori radiofonici di un tempo, il pubblico dell'IA non ha ancora acquisito dimestichezza con il mezzo", ha spiegato Avital al New Yorker, "e proprio per questo il pubblico rischia di essere facilmente manipolato".