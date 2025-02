video suggerito

L’IA immagina il futuro di Gaza con alberghi di lusso: è disturbante, il problema è che piace a Trump Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un video creato dall’intelligenza artificiale in cui mostra come sarà il futuro della Striscia di Gaza. Dentro ci sono alberghi di lusso, statue dorate, Tesla e il presidente israeliano Netanyahu che sorseggia cocktail a bordo di una piscina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Un futuro dorato, una vita nuova di zecca. Alberghi, turismo, oro ovunque e cocktail. Le stesse pacchianate che si possono respirare negli alberghi della catena Trump. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth, il suo social, un video creato con l’intelligenza artificiale in cui immagina come sarà il futuro della Striscia Gaza. Il video non ha nessun commento, è stato solo pubblicato e poi fissato nei contenuti in alto.

Le immagini riprendono una serie di dichiarazioni rilasciate da Trump nei giorni scorsi. Trump aveva detto di voler prendere il controllo di Gaza, demolire quello che rimane e trasformarla nella “Riviera del Medio Oriente”. Non solo. Aveva tracciato un futuro in cui la striscia sarebbe stata divisa in territori, ognuno sviluppato da un Paese diverso. Nel video c’è anche il nome della nuova versione di questo territorio: Trump Gaza.

Cosa si vede nella Trump Gaza

Nella Trump Gaza ci si muove in Tesla, c’è Elon Musk che mangia cibo palestinese. Ci sono ballerine del ventre che ballano sulla spiaggia. Tra l’altro qui non si capisce bene che prompt sia stato dato visto che le ballerine hanno fasce da guerriglieri, barbe e capelli lunghi. Scelta non molto in linea con le policy di Donald Trump, visto che ha dichiarato al suo insediamento che i generi sono solo due. Al momento non è chiaro chi sia l'autore delle immagini.

I bambini hanno in mano palloncini dorati con il volto di Trump, le spiagge sono piene di ombrelloni e palme, i soldi piovono dal cielo e il traffico passa attraverso rotonde ornate con statue d’oro con la sagoma di Trump. Tra l’altro con parecchi chili in meno dell’originale. Forse l’ultima immagine è quella più significativa: Trump e Netanyahu in costume che sorseggiano un cocktail insieme sdraiati al sole vicino al bordo piscina.