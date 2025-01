video suggerito

Donald Trump cambia la politica sul genere negli USA: "Esistono solo uomo e donna". Cosa succede ora Donald Trump ha annunciato nel suo discorso inaugurale dopo aver giurato come 47esimo presidente USA che "la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci sono solo due generi: maschile e femminile". Cosa significa e cosa cambia per passaporti e altri documenti.

A cura di Ida Artiaco

"Da oggi in poi la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci sono solo due generi: maschile e femminile". È questo uno dei passaggi del primo discorso di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti dopo il giuramento tenuto oggi a Capitol Hill. L'ex tycoon ha poi aggiunto che "questa settimana porrò fine anche alla politica governativa di cercare di manipolare socialmente razza e genere", affermando che forgerà una società "basata sul merito" e non sul colore della pelle.

Si tratta di una mossa che, come aveva anticipato nelle scorse ore Politico, inverte le politiche messe in atto per le persone transgender dall'amministrazione Biden. Il Dipartimento di Stato, il Dipartimento della sicurezza interna e altre agenzie saranno a questo punto incaricati di far rispettare la direttiva, che si applicherà a passaporti, visti e altri documenti governativi, secondo un funzionario della Casa Bianca sentito sempre da Politico. La definizione di maschio e femmina si baserà sul fatto che "le persone nascono con ovuli o spermatozoi, piuttosto che sui loro cromosomi".

Dal 2022, il Dipartimento di Stato ha consentito ai cittadini americani che si considerano non binari o intersessuali di selezionare un terzo genere, X, sui propri passaporti e non ha richiesto loro di fornire alcuna documentazione medica. Il presidente Donald Trump ha annunciato invece che firmerà nel suo primo giorno alla Casa Bianca degli ordini esecutivi che ridurranno le protezioni per le persone transgender e porranno fine ai programmi di diversità, equità e inclusione all'interno del governo federale, in linea con le promesse fatte ai suoi elettori durante la campagna elettorale nei mesi scorsi.

In base all'ordine di Trump, i soldi dei contribuenti federali non potranno essere utilizzati per finanziare "operazioni di transizione". Un piccolo numero di detenuti delle prigioni federali ha subito un intervento chirurgico di affermazione di genere e molti altri hanno ricevuto trattamenti come la terapia ormonale pagati con fondi federali. L'ordine bloccherebbe anche i requisiti per l'accesso alle strutture governative e nei luoghi di lavoro che prevedono che le persone transgender vengano chiamate usando i pronomi che si allineano al loro genere.

Intanto, i gruppi per i diritti civili sono già pronti a contestare le restrizioni di Trump in tribunale. "Persevereremo, continueremo il nostro lavoro e continueremo a proteggere i diritti trans in tutto il Paese", ha affermato Ash Orr, portavoce di Advocates for Trans Equality la scorsa settimana, anticipando l'ordine.