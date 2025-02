video suggerito

Chi ha creato il video di Trump Gaza con l’intelligenza artificiale: la pista degli account pro-Israele Il giornalista di NBC News Ben Goggin si è messo sulle tracce degli autori del video fatto con l’intelligenza artificiale in cui viene mostrato un futuro distopico della Striscia di Gaza. Dalle prime analisi sembra che il primo a pubblicarlo sia stato l’account Nazi Hunters. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Il video condiviso dai social di Donald Trump forse ha chiarito la visione del futuro di Gaza secondo il presidente degli Stati Uniti. È una clip di pochi secondi, fatta tutta con l’intelligenza artificiale in cui la Striscia di Gaza si trasforma in quella Riviera del Medio Oriente dipinta nelle dichiarazioni di Trump. Alberghi di lusso, dollari che piovono dal cielo, guerriglieri di Hamas trasformati in ballerine del ventre. Ma chi ha creato queste immagini?

La clip è stata pubblicata sui social di Donald Trump senza citazioni e senza introduzioni. Semplicemente caricata e pubblicata. L’autore non è chiaro e nemmeno il software utilizzato per costruire le immagini. Video simili che si possono trovare in rete sono stati girati partendo da immagini realizzate con l’intelligenza artificiale di Midjourney, animate con Kling e poi l’editing è fatto con qualsiasi software gratuito.

La tesi di NBC News sugli account israeliani

Ben Goggin, giornalista di NBC News, ha cercato sui social l’autore del video o almeno il primo account dove è stato pubblicato quello che ormai è noto come il progetto Trump Gaza. Il primo post rintracciabile che ha pubblicato questa clip risale al 7 febbraio. Il video è comparso sull’account Nazi Hunters, un profilo definito da Goggin pro-Israele.

Questa volta il video è accompagnato da un commento: “Sembra che il resort Gaz-A-Lago abbia pubblicato il suo primo spot turistico ufficiale”. Cercando in account simili si ritrovano anche le scene che poi hanno composto il video. Trump e Netanyahu che prendono il sole con un drink in mano è un’immagine pubblicata dall’account Glasgow Friends of Israel.

L’account Nazi Hunters ha poco più di 14.000 follower su X. Guardando gli ultimi post si vedono notizie, meme e foto che raccontano quello che sta succedendo in Medio Oriente dal punto di vista di Israele. Tutti gli ultimi post sono dedicati alla storia della famiglia Bibas. Ariel e Kfrir Bibas sono due fratelli di 4 anni e 9 mesi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e morti durante la prigionia insieme alla loro madre Shiri.