Pubblicate le chat private sul figlio segreto di Elon Musk: "St Clair lo ha voluto incastrare" Isabella Moody, influencer dell'universo Maga, ha accusato St Clair di aver pianificato una trappola per incastrare Elon Musk e su X ha postato gli screenshot delle conversazioni private.

A cura di Elisabetta Rosso

Non poteva finire con un post il caso Musk-St Clair. E infatti dopo le accuse informali arrivano i messaggi segreti e due petizioni. Facciamo un passo indietro. A metà febbraio Ashley St Clair, influencer vicina all'universo Maga (movimento politico che supporta Donald Trump) ha scritto un post: “Cinque mesi fa ho dato il benvenuto in questo mondo a un nuovo bambino. Il padre è Elon Musk”. Sarebbe il tredicesimo figlio del miliardario, quello tenuto segreto secondo St. Claire.

L'influencer il 21 febbraio ha presentato due petizioni alla Corte Suprema di Manhattan chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio e una dichiarazione formale di Elon Musk per il riconoscimento del bambino. L'ultimo atto sono le conversazioni private pubblicate su X. Isabella Moody, anche lei influencer dell'universo Maga, ha accusato St Clair di aver pianificato una trappola per incastrare Elon Musk e su X ha postato stralci di conversazioni con St Clair: "Non avevo intenzione di pubblicarle, ma ecco altre prove che dimostrano come Ashely aveva pianificato di intrappolare Elon."

Come è iniziato il caso Musk-St.Clair

Tutto è iniziato con un post su X. Il giorno di San Valentino, St Clair ha scritto: “Cinque mesi fa ho dato il benvenuto in questo mondo a un nuovo bambino. Il padre è Elon Musk. Non avevo ancora diffuso questa informazione per proteggere la privacy e la sicurezza del nostro bambino ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i media vogliono farlo, senza preoccuparsi del danno che causeranno”.

Il post si conclude con una richiesta ai media: “Voglio far crescere nostro figlio in un ambiente sicuro e normale. Per questa ragione chiedo ai media di rispettare la sua privacy”.

St Clair ha raccontato che la relzione con Musk è iniziata a maggio 2023, la coppia avrebbe avuto rapporti sessuali fino a gennaio 2024. Secondo i documenti presentati in tribunale dall'influencer, Musk ha “riconosciuto la genitorialità del bambino in varie corrispondenze scritte", c'è anche una foto che ritrae Musk con il bambino in braccio. Il miliardario però avrebbe visto il figlio solo tre volte e non era presente alla nascita.

Le conversazioni private con Isabella Moody

Questa la versione di St Clair, poi arrivano gli screenshot pubblicati su X da Isabella Moody: "Non avevo intenzione di pubblicarli, ma ora che St Clair ha fatto trapelare i suoi messaggi con Elon Musk dopo aver mentito e aver detto che "voleva privacy", ecco altre prove che Ashely aveva pianificato di intrappolare Elon".

"Mi ha inviato questi messaggi di testo nel maggio 2023 quando ha incontrato Elon per la prima volta e ha iniziato a dormire con lui. Ha detto "Ho bisogno dei suoi bambini razzo" e "Ho bisogno di una didascalia per sedurre Elon Musk" al maggio del 2023. Vedi le date qui sotto! Non le importa della “privacy”. Moody ha poi aggiunto: "Aveva intenzione di sedurlo l'ha ammesso lei stessa per questo sto facendo trapelare i suoi messaggi adesso. Dobbiamo condannare i cercatori d'oro promiscui". Elon Musk si limitato a scrivere “Whoa!”, sotto il post di Moody.