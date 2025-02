Il figlio segreto di Elon Musk, le rivelazione della madre Ashley St Clair: “È nato cinque mesi fa”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Ashley St Clair viene descritta in queste ore dai media come un’influencer vicina al MAGA, il movimento politico che ha costruito le vittorie di Donald Trump ultimamente virato anche in DARK MAGA. Ahsley ha 31 anni, un milione di follower su X e dal suo feed si vedono commenti, repost di politici repubblicani e interventi in televisione. Difende gli ordini esecutivi di Donald Trump, i tagli di Elon Musk alla macchina pubblica degli Stati Uniti e in generale il nuovo corso della Casa Bianca.

Da qualche ora però la sua biografia ha un capitolo in più. Ashley ha pubblicato su X un post dove dice di essere diventata da poco madre di un bambino. Il padre sarebbe Elon Musk: “Cinque mesi fa ho dato il benvenuto in questo mondo mondo a un nuovo bambino. Il padre è Elon Musk”. Ashley ha spiegato il motivo per cui questa notizia era rimasta segreta: “Non avevo ancora diffuso questa informazione per proteggere la privacy e la sicurezza del nostro bambino ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i media vogliono farlo, senza preoccuparsi del danno che causeranno”.

Il post si conclude con una richiesta ai media: “Voglio far crescere nostro figlio in un ambiente sicuro e normale. Per questa ragione chiedo ai media di rispettare la privacy di nostro figlio”. L’introduzione al post è una frase in latino: Alea Iacta Est. Il dado è stato tirato.

La risposta pubblica di Elon Musk

Al momento Elon Musk non ha diffuso una posizione chiara sulla vicenda, almeno non dal punto di vista pubblico. L’unica reazione registrata, come successo altre volte, è una emoji. L’utente @IterIntellectus ha pubblicato nelle ultime ore una to do list modellata sulla vita di Elon Musk. L’ultima voce è: “Fare un altro bambino”. Musk ha risposo con un’emoji che ride.

Elon Musk e i video con il figlio Lil X

Al momento la famiglia di Elon Musk è discretamente allargata. Uno degli ultimi arrivati è X Æ A-XII, figlio di Musk e della cantante canadese Grimes. X, noto anche come Lil X, è nato nel 2000 ma vanta già un discreto numero di apparizioni pubbliche. Pochi giorni fa ha accompagnato il padre in un inusuale conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca a cui era presente anche Donald Trump.