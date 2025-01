video suggerito

La figlia di Elon Musk attacca il padre: la metafora di Vivian Wilson non lascia dubbi Vivian Jenna Wilson, classe 2004, è la figlia più grande di Elon Musk. Da tempo ha rotto il suo rapporto con il padre, come raccontato dallo stesso Musk nella biografia scritta da Walter Isaacson. Ora ha commentato il saluto romano fatto dal padre alla festa dopo il giuramento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vivian Jenna Wilson è la figlia più grande di Elon Musk. Classe 2004, è nata dal primo matrimonio del padre con Jennifer Justine Wilson, una scrittrice canadese con cui Musk è stato sposato dal 2000 al 2008. Da oltre un anno Vivian Jenna, che ora preferisce il cognome della madre, è diventata una delle voci più critiche verso il padre.

La frattura parte da lontano. Lo racconta bene Walter Isaacson in Elon Musk, la biografia uscita nel settembre del 2023. Vivian ha affrontato in passato una transizione di genere, un tema che Musk ha sempre commentato con parole critiche. Nel luglio del 2024 era arrivato a dire che Vivian era stata uccisa dal “woke mind virus”, il “virus della mentalità woke”.

Ora Vivian ha pubblicato su Threads, preferisce non usare X, una metafora legata al saluto romano fatto da Elon Musk alla festa per l’inaugurazione della presidenza di Donald Trump. Un gesto che Musk e collaboratori hanno subito derubricato a comportamento un po’ bizzarro, arrivando a giustificarlo con l’autismo. Con buona probabilità la verità è un po’ diversa.

Cosa ha detto Vivian Wilson

Vivian Jenna Wilson ha scritto su Threads: “Chiamiamo le cose con il loro nome. Soprattutto se vediamo due picche fatte in successione per la reazione della prima”. Vivian non ha citato direttamente il saluto romano fatto dal padre e anche nei messaggi arrivati dopo ha voluto giocare sull’ambiguità. In ogni caso, la metafora è chiara, così come la polemica a cui si riferisce. Anche per Vivian il gesto del padre era assimilabile a un saluto romano.

Giocando proprio su questa linea ha scritto: "Ho un deficit di attenzione e questo è stato CHIARAMENTE un incidente che la gente interpreta come qualcosa di diverso da semplici semi delle carte. Quelli che pensano che io non stia parlando di semi delle carte dimostrano quanto possano essere disoneste le persone e i media".

THREADS | I commenti della figlia di Vivian Jenna Wilson su Threads