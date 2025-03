Perché Elon Musk ha chiamato il suo ultimo figlio Seldon Lycurgus: è una vecchia ossessione

video suggerito

Shivon Zilis ha annunciato su X di avere avuto un altro figlio da Elon Musk. La relazione tra i due non è chiarissima. Shivon Zilis lavora come manager a Neuralink ed è legata a Elon Musk da un rapporto di lavoro e amiciiza. Quando ha scelto di diventare madre, Musk si è offerto come donatore.

A cura di Valerio Berra

Anche questa volta l’annuncio è arrivato dalla compagna. Shivon Zilis, manager canadese classe 1986, ha pubblicato su X un post in cui spiega di essere diventata madre del suo quarto figlio. Il padre è Elon Musk, classe 1971, esattamente come per gli altri tre figli. Curioso il nome: Seldon Lycurgus. Anche se l’origine questa volta potrebbe essere più semplice da decifrare.

I confini della relazione tra Elon Musk e Shivon Zilis non sono chiarissimi. Shivon Zilis è citata da Walter Isaacson nell’ultima biografia pubblicata su Musk. È una manager di Neuralink ed è legata a Musk da uno stretto rapporto di lavoro e amicizia. Isaacson spiega che quando Zilis ha deciso di diventare madre da sola, Musk si è offerto come donatore per la fecondazione in vitro.

Poche settimane fa Ashley St Clair, influencer vicina all'universo MAGA, aveva svelato su X di aver avuto un figlio sempre da Elon Musk. Nei giorni successivi però questo caso si è tinto un po' più di giallo. Isabella Moody, altra influencer del mondo MAGA, ha accusato Ashley St Clair di aver organizzato tutto per incastrare Musk.

Il significato del nome Seldon Lycurgus

Musk e le sue compagne, o comunque le madri dei suoi figli, non hanno sempre dato nomi che possiamo definire almeno curiosi. Diciamo che la tradizione si è intensificata negli ultimi anni, a partire da X Æ A-XII, per i parenti Lil X, Techno Mechanicus o Exa Darl Sideræl. In effetti visti i precedenti Seldon Lycurgus non sembra così strano.

Ad ogni modo, il nome dalle prime analisi, ha due riferimenti cari a Elon Musk. Seldon potrebbe essere un richiamo a Hari Seldon. È uno dei personaggi della saga Foundation, scritta da Isaac Asimov. Scriveva su X Elon Musk nell’ottobre del 2024: “Leggete i libri di Foundation scritti da Asimov”.

La seconda parte del nome invece fa riferimento alla vecchia ossessione di Musk per il mondo classico, ossessione che si manifesta soprattutto per l’impero romano. Nella storia della Grecia Antica il nome di Lycurgus compare come legislatore di Sparta noto per il concetto di eunomia, un sistema di ordine amministrativo che gestisce la polis. Tipo il Doge di Elon Musk. Più o meno.