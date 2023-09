Qual è il significato dietro al nome dell’undicesimo figlio di Elon Musk Il patron di Twitter e Tesla ha reso nota la nascita dell’ultimo figlio avuto da Grimes in occasione della presentazione della biografia scritta da Walter Isaacson.

Elon Musk, patron di Tesla e di X (nome scelto da lui per soprannominare Twitter), ha reso noto nei giorni scorsi la nascita del suo undicesimo figlio, avuto dall'ormai ex compagna Grimes. A quanto riportato dallo stesso imprenditore, il piccolo sarebbe nato settimane fa, prima della rottura della coppia. Musk ci ha abituato negli anni a stravaganti scelte di nomi, soprattutto quelli dei figli nati dalla cantante canadese, all'anagrafe Claire Elise Boucher. Per capirsi, i primi due figli della coppia, infatti, si chiamano rispettivamente X Æ A-XII e Exa Dark Sideræl Musk.

Cosa significa il nome del terzo figlio del patron di Twitter e Grimes

Durante la conferenza stampa di presentazione della sua biografia, Musk ha annunciato il nome del suo undicesimo figlio: Tau Techno Mechanicus. La stampa, soprattutto quella americana, si è subito chiesta il significato dietro ad un nome così particolare: sicuramente si tratta di un altro "tributo" della coppia all'innovazione e la tecnologia, grandi passioni di entrambi. Se "Techno" potrebbe rappresentare un riferimento sia al suo celebre soprannome "Technoking" sia alla passione per la musica elettronica , l'aggiunta del soprannome Tau vuole essere un altro modo per la coppia per "non piegarsi alle norme imposte dalla società" per quel che riguarda la scelta dei nomi, come dichiarato da Musk.

Anche nella biografia firmata da Walter Isaacson, le spiegazioni fornite dal CEO di Twitter riguardo il significato del nome dell'undicesimo figlio rimane vago. Anche Grimes, non ha commentato, per adesso, la notizia della nascita del figlio, dunque non sappiamo ulteriori ipotesi dietro a questa scelta. Come per gli altri due figli avuti dalla cantante, Musk ha atteso dei mesi per annunciare alla stampa non solo la loro nascita ma anche i loro nomi particolari.