La figlia di Elon Musk accusa ancora il padre, Vivian Jenna: “Sei un sudicio maniaco del controllo”

A cura di Valerio Berra

Elon Musk ha 11 figli. I primi sei li ha avuti tutti con Justine Wilson, scrittrice canadese. Il suo primogenito è morto a dieci settimane, una morte in culla. Vivian Jenna Wilson è insieme a suo fratello gemello la sua figlia più grande. Nata nel 2004, ha affrontato una transizione di genere e tagliato tutti i rapporti con il padre, tanto da voler tenere il cognome delle madre. Del loro rapporto si è parlato parecchio negli ultimi anni, visto che Elon Musk di lei ha sempre detto: “Il virus woke ha ucciso mio figlio”. Una teoria ribadita molte volte. Musk ha commentato il rapporto con la figlia anche nella sua ultima biografia: "Odia i ricchi, non mi ha mai parlato della sua transizione".

Dopo la vittoria di Donald Trump ora Elon Musk si candida ad essere uno degli ospiti più importanti della Casa Bianca. Un passaggio che Vivian Jenna ha commentato su Threads, il social collegato a Instagram lanciato da Mark Zuckerberg: “Ci pensavo da un po', ma ieri ho avuto la conferma. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti. Anche se lui restasse in carica solo per 4 anni, anche se le leggi anti-trans non arrivassero, le persone che hanno votato non se ne andranno da nessuna parte tanto presto”.

La risposta di Elon Musk: “Il virus woke ha ucciso mio figlio”

Le parole di Vivian Jenna sono state riprese da parecchi giornali. Tra questi anche il New York Post, che ha lanciato la sua storia su X. Qui Elon Musk ha risposto: “Il virus woke ha ucciso mio figlio”. Vivian ha commentato: “Sei arrabbiato perché non hai più potere su qualcuno. Sei arrabbiato perché tutti quelli che ti circondano ti conoscono come un maniaco del controllo delirante e sudicio che non è maturato come persona per 38 anni”.

Ormai è noto, i rapporti tra i due sono rotti da tempo. Nel luglio del 2024, durante un’intervista con il commentatore Jordan Peterson, Musk aveva detto: “Ho perso mio figlio, essenzialmente. È morto, ucciso dal virus woke”. La sua tesi quindi è che le idee che ruotano attorno al concetto di woke abbiano portato Vivian Jenna prima al suo percorso di transizione e poi a una rottura dei rapporti con il padre.

Vivian Jenna ha sempre replicato alle parole di Elon. Ancora adesso il commento fissato in alto sul suo profilo Threads è “I look pretty good for a dead bitch”. Parafrasando: “Non ho un brutto aspetto per essere una cagna morta”. Ovviamente Vivian non usa X.

