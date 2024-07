video suggerito

La figlia di Elon Musk risponde al padre, Vivian: “Non sono morta. Quando ero piccola non c’era mai” Vivian Jenna Wilson, classe 2004, è la più grande tra i figli di Elon Musk. Sua madre è Justine Wilson, scrittrice canadese. Dopo aver affrontato il suo percorso di transizione di genere, Jenna ha deciso di tagliare ogni rapporto con il padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Vivian Jenna Wilson è la figlia più grande di Elon Musk. Non porta il suo cognome e da tempo ha deciso di tagliare ogni rapporto con lui. Di solito Musk non parla di lei, come non parla di nessuno dei suoi figli più grandi. Al massimo li porta in giro. Il 22 luglio intervistato nel podcast di Jordan Peterson Musk ha voluto parlare di Vivian e della transizione di genere che ha affrontato. Musk ha parlato di Vivian al maschile, dicendo che il woke mind virus aveva ucciso sua figlia.

Ora Vivian Jenna ha affidato a Threads la sua risposta. Già è interessante notare che la ragazza abbia scelto di tenersi alla larga da X (fu Twitter). Il social network acquistato da Elon Musk nel 2022 ha invertito la rotta seguita negli anni prima e ha tagliato gli sforzi dedicati alla moderazione. La prima parte della risposta di Vivian Jenna su Threads si legge già nel messaggio fissato in alto: “I look pretty good for a dead bitch”. Elon Musk aveva parlato del rapporto con sua figlia anche nella biografia scritta da Walter Isaacson.

Le parole della figlia di Musk: “Ci sono molte cose che voglio smentire”

Vivian, classe 2004, ha risposto a molte delle parole dette dal padre. La tesi di Elon Musk è che la mentalità woke l’abbia convinta ad affrontare una transizione di genere quando era ancora un’adolescente. Scelta che invece rivendica. Scrive su Threads:

“Sono legalmente riconosciuta come donna nello stato della California e non mi preoccupo delle opinioni di chi è sotto di me. Ovviamente Elon non può dire lo stesso perché, in una foschia alimentata dalla ketamina, è disperatamente alla ricerca di attenzione e approvazione da un esercito di degenerati”.

Nel podcast Elon Musk aveva citato anche alcuni episodi della sua infanzia: “Lui non sa com'ero da bambina perché semplicemente non c'era, e nel poco tempo in cui c'era sono stata sempre criticata da lui per la mia identità sessuale queer. Ovviamente non può dirlo, quindi sono stata ridotta a un piccolo stereotipo”.

Le parole della cantante Grimes, ex di Elon Musk

Vivian Jenna Wilson ha il cognome della madre, Justine Wilson. Canadese, classe 1972, i due si sono sposati nel 2000 per divorziare nel 2008. Hanno avuto sei figli insieme, il primo è morto a dieci settimane dalla nascita. In questi giorni a esprimere, almeno pubblicamente, parole di conforto per Vivian Jenna è stata però un’altra ex-compagna di Musk. La cantante Grimes ha scritto su X: “Amo Vivian e sarò per sempre infinitamente orgogliosa di lei”.