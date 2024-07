video suggerito

Nuove accuse per Elon Musk dalla sua famiglia: “Vieta ai figli di vedere la bisnonna in fin di vita” Sandy Garossino è la madre di Grimes, la donna da cui Elon Musk ha avuto tre figli. In una seri di post pubblicati su X, Sandy Garossino spiega che Elon Musk starebbe impedendo ai figli avuti con Grimes di vedere sua madre, la loro bisnossa. La donna, 93 anni, sta affrontando in questo momento un percorso di cure palliative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Caro Elon, è stato così bello vederti alla Festa del Papà”. Comincia così il primo dei post pubblicati su X (fu Twitter) da Sandy Garossino. È l’ultimo capitolo della saga familiare di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e di recente alfiere della natalità. Questo tema è stato il cuore del suo intervento ad Atreju nel dicembre del 2023. Sandy Garossino è la madre di Claire Elise Boucher, cantante conosciuta sulla scena musicale come Grimes. Nel corso degli anni Grimes ha avuto tre figli con Elon Musk.

Nel suo thread pubblicato su X, Garossino accusa Elon Musk di impedire ai figli avuti con Grimes di incontrare sua madre, quindi la loro bisnonna: “Ti scrivo qui perché è l'unico modo che ho per contattarti. Come sai, mia madre di 93 anni ora sta affrontando le cure palliative per il fine vita. Desidera vedere e tenere in braccio i figli di Claire per un'ultima volta. Soprattutto il più giovane, che lei non ha mai incontrato”.

Garossino scrive che Elon Musk sta trattenendo sia i bambini che i documenti necessari: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che i bambini non possono venire perché stai nascondendo sia loro che i loro documenti. Elon per favore, ti prego. Il tempo è essenziale ora”. La conversazione è stata condivisa anche da Grimes che ha ripubblicato, sempre su X, il primo post della madre.

Elon Musk e il rapporto con la figlia Vivian Jennna

L’ultima settimana è stata segnata da un’altra storia che è ruotata attorno alla famiglia di Elon Musk. La protagonista questa volta è stata Vivian Jenna Wilson, una delle figlie più grandi dell’uomo più ricco del mondo. La madre è la scrittrice canadese Justine Wilson. Intervistato in un podcast Elon Musk aveva detto che sua figlia era morta per il “woke mind virus”, un modo molto figurato per raccontare realtà.

Vivian Jenna non è morta. Ha deciso di affrontare un percorso di transizione di genere, una scelta che l’ha portata molto distante dal padre. Negli ultimi anni Vivian ha tagliato tutti i rapporti con Musk: non solo non lo vede più ma non porta nemmeno il suo cognome, ha preferito tenere quello della madre. Vivian Jennna ha risposto al padre accusandolo di parlare “in una foschia alimentata dalla ketamina”.