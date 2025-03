L’attacco della figlia di Elon Musk, Vivian Wilson: “Il sesso con cui sono nata è stato comprato”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Vivian Wilson è la figlia più grande di Elon Musk. Classe 2004, forse oltre che la figlia più grande è anche quella più dura con il padre. Da diverso tempo lo attacca su Threads, il social network in stile X lanciato da Meta. L’ultimo riguarda il suo sesso di nascita. Vivian ha affrontato un percorso di transizione di genere che Musk non ha mai appoggiato, tanto da arrivare a dire: “Mio figlio è stato ucciso dal virus woke”.

Ora Vivian ha pubblicato su Threads un nuovo attacco: “Il mio sesso assegnato alla nascita era un bene comprato e pagato. Quindi quando avevo dei modi femminili da bambina e poi mi sono rivelata essere transgender, stavo semplicemente andando contro il prodotto venduto. Quell'aspettativa di mascolinità a cui mi sono dovuta ribellare per tutta la vita è stata una transazione monetaria. Una transazione monetaria. UNA TRANSAZIONE MONETARIA”.

Il riferimento alla fecondazione in vitro

Vivian Wilson fa riferimento al metodo di concepimento. Anche se al momento lei e il gemello Griffin sono i figli più grandi, non sono i primogeniti. Nel 2002 Elon Musk e la compagna Justine Wilson hanno dato alla luce Nevada Alexander, morto 10 settimane dal parte. Morte in culla o più tecnicamente Sudden Infant Death Syndrome (Sids).

Da quel momento Elon Musk e Justine Wilson hanno scelto di usare la fecondazione assistita. Non ci sono molti dettagli, chiaramente, sui trattamenti scelti. In alcuni casi con questo tipo di trattamenti è possibile conoscere il sesso dell’embrione prima dell’impianto. Una procedura che però non è ammessa in tutti i Paesi. Su questo punto però c'è da specificare un dato. In queste procedure di solito si fecondano più embroni. Più che "scelto" il sesso degli embrioni impiantati quindi è stato "selezionato".

Probabile quindi che Vivian con queste parole abbia accusato il padre di aver pagato per avere due figli maschi con la fecondazione in vitro. Vivian poi ha commentato di nuovo sotto il suo primo post: "Come fa ad essere legale una cosa del genere".