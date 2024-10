video suggerito

Usa 2024: cos’è Dark Maga, il movimento estremista a sostegno di Trump e cosa c’entra Elon Musk In occasione dell’ultimo comizio di Trump in Pennsylvania, Elon Musk si è definito ‘Dark MAGA’. A metà tra il meme e l’ideologia politica, l’espressione fa riferimento corrente del trumpismo più radicale, che chiede al tycoon di assumere una versione più autoritaria degli ideali dell’estrema destra americana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Trump con occhi laser, simboli nazisti, armi e immagini distopiche, il tutto corredato da un'ambientazione anni 80 e colori neon. Sono gli elementi che caratterizzano Dark MAGA, il movimento nato sul web che coinvolge i sostenitori più estremisti di Donald Trump.

A metà tra il meme e l'ideologia politica, più che un movimento, Dark MAGA si presenta come una corrente del trumpismo più radicale, che chiede al tycoon di tornare, o in alcuni casi assumere, una versione più autoritaria degli ideali dell'estrema destra americana.

Senza una struttura né un'organizzazione vera e propria, si potrebbe dire che gli ambienti in cui si muovono i sostenitori del Dark Maga sono soprattutto Twitter e i forum online. Secondo quanto riportava Newsweek già nel 2022, l'hashtag #DarkMaga è apparso per la prima volta due anni fa e nel giro di poco è cresciuto di popolarità.

Ora se si cerca la parola chiave su TikTok o Telegram ci si potrà imbattere in una serie di contenuti caratterizzati da un'estetica comune. In molte di queste immagini e video Trump, raffigurato con colori accesi, principalmente rosso e nero, presenta dei laser blu al posto degli occhi e imbraccia delle armi. Circondato da simboli nazisti e richiami al complottiamo e al suprematismo bianco, il tycoon appare come uno spietato villain pronto a ristabilire i valori riassunti dal motto "Make America Great Again".

I nemici sono naturalmente i democratici statunitensi, ma anche la comunità Lgbtqia+, gli immigrati e le altre minoranze invise all'estrema destra repubblicana.

Finora il movimento, se così vogliamo chiamarlo , non è mai stato pubblicamente appoggiato da Trump, né risulta che ne abbia mai fatto menzione, almeno fino a sabato scorso, quando l'espressione è stata utilizzata da uno degli ospiti del comizio in Pennsylvania.

Tornato a Butler dove lo scorso 13 luglio era sopravvissuto a un attentato, l'ex presidente degli Stati Uniti ha invitato sul palco del raduno elettorale Elon Musk. Il fondatore di Tesla, che non ha mai fatto mistero della sua vicinanza al partito repubblicano e in particolare a Trump, è salito sul palco indossando un cappello, con sopra il motto MAGA, di colore nero anziché il tradizionale rosso.

Elon Musk durante il comizio di Trump in Pennsylvania

Durante il suo discorso, Musk è tornato su alcune sue posizioni ben note, come la lotta al politicamente corretto e "all'altra parte che vuole togliervi la libertà di parola". In quell'occasione il miliardario si è definito un Dark MAGA e indicando il suo cappellino ha detto: "Come vedete, non sono un MAGA, sono un Dark MAGA!"

Anche se per il momento questa frangia estremista non sembra aver assunto grande rilevanza nel discorso politico americano, c'è chi teme che, specialmente dopo le dichiarazioni di Musk, il movimento possa crescere di dimensione e consenso, fino ad uscire dalla dimensione online a cui è rimasto relegato sino ad oggi.

A meno di un mese dalle elezioni presidenziali 2024, il ricordo dei fatti di Capitol Hill è ancora impresso nella mente degli americani e di coloro che guardano con paura alla retorica violenta e aggressiva che ha finora caratterizzato i sostenitori del Dark MAGA.