Elezioni USA 2024, gli ultimi sondaggi a un mese dal voto: chi vincerà tra Trump e Harris Conto alla rovescia per le elezioni USA 2024 in programma il prossimo 5 novembre. Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump? Secondo gli ultimi sondaggi sarà testa a testa fino all'election night.

A cura di Ida Artiaco

Manca esattamente un mese alle elezioni presidenziali USA 2024: l'appuntamento con l'evento politico dell'anno è in programma per il 5 novembre prossimo. Chi vincerà tra Donald Trump e Kamala Harrris? Tra i due candidati, il primo per il partito repubblicano e la seconda per quello democratico, è testa a testa. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il distacco tra i due è minimo e la situazione resterà in bilico fino all'election night.

A influire sulle ultime rilevazioni di certo l'endorsement del presidente Joe Biden nei confronti della sua vicepresidente sin dagli attimi immediatamente successivi al ritiro della sua candidatura lo scorso luglio alla corsa verso la Casa Bianca, gli attentati a Donald Trump, il primo durante un comizio a Butler in Pennsylvania e il secondo sventato in Florida, e infine il dibattito televisivo che ha tenuto incollati milioni di americani al piccolo schermo.

Sondaggi negli Swing States a un mese dal voto

A un mese dalle elezioni, gli occhi sono puntati soprattutto sui singoli Stati, a cui viene assegnato un numero di voti approssimativamente in linea con la dimensione della sua popolazione. In totale sono in palio 538 voti, quindi 270 quelli necessari ad un candidato per vincere. In realtà sui 50 totali, gli stati che possono riservare sorprese e in cui i candidati hanno la possibilità di decidere la vittoria – i cosiddetti battleground states o swing states sono pochi. In questo momento, i sondaggi relativi a quegli stati fotografano una corsa serrata, con i due candidati divisi da non più di due punti percentuali. Tra gli stati in questione c'è la Pennsylvania, fondamentale in quanto ha il maggior numero di voti elettorali dei sette Stati e quindi vincerla rende più facile raggiungere i 270 voti necessari. L'attuale vicepresidente è al momento in testa anche in Michigan e Wisconsin dall'inizio di agosto, anche se con margini ancora ridotti.

Nel sondaggio del 20 settembre testa e testa Trump/Harris al 47%

Nonostante secondo il 67% degli elettori intervistati Kamala Harris ha vinto il dibattito in tv del 10 settembre, tra i due candidati è ancora testa a testa. Secondo uno degli ultimi sondaggi, curato da New York Times, Philadelphia Inquirer e Siena College, a livello nazionale al 20 settembre Trump e Harris sono in perfetta parità con il 47% dei voti a testa.

Nel sondaggio dopo il dibattito tv Harris avanti a Trump di 2,7 punti percentuali

All'indomani del dibattito tv vinto, secondo gli analisti da Harris, la vicepresidente non può ancora stare tranquilla. La Cnn ha effettuato un ‘instant poll' sugli spettatori del confronto televisivo, da cui è risultato che il 63% assegnava la vittoria a Harris e solo il 37% a Trump.

Da quando è partita la sua campagna elettorale, i sondaggi nazionali hanno registrato per lei una costante risalita, fino ad arrivare a un vantaggio medio di 2,7 punti (47,1% contro il 44,4% di Trump, secondo la media realizzata da FiveThirtyEight). Ma la corsa è ancora decisamente aperta.

Harris avanti a Trump di 4 punti percentuali nel sondaggio del 20 agosto

In uno dei primissimi sondaggi, condotto da Morning Consult ed effettuato dopo che la candidatura di Kamala Harris alla corsa alla Casa Bianca è diventata ufficiale, l'attuale vicepresidente è leggermente favorita, avanti all'avversario Donald Trump con il 48% dei voti complessivi, contro il 44% del tycoon. Un 4% di vantaggio che si ritrova anche nella media dei sondaggi nazionali effettuata dal portale 538.