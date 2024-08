video suggerito

Stati Uniti, nei sondaggi politici Kamala Harris ancora davanti a Trump: chi vincerà le elezioni Usa Kamala Harris vive un momento positivo nei sondaggi per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti: è avanti di quattro punti rispetto a Donald Trump, con un vantaggio marcato soprattutto tra i giovani e l'elettorato nero. Ma per i repubblicani la corsa è ancora lunga, e i consensi potrebbero cambiare.

A cura di Luca Pons

Kamala Harris è ancora in vantaggio nei sondaggi politici che guardano alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti: Donald Trump è staccato di circa quattro punti. Ma le prossime settimane possono riservare sorprese, e la corsa verso le urne è ancora decisamente lunga. Se non altro perché un candidato minore che però poteva dare fastidio a Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha sospeso la sua campagna e ha appoggiato ufficialmente l'ex presidente.

Il risultato dell'ultimo sondaggio, condotto da Morning Consult, vede Kamala Harris con il 48% dei voti complessivi, contro il 44% di Donald Trump. Un 4% di vantaggio che in questo momento si ritrova anche nella media dei sondaggi nazionali effettuata dal portale 538. Insomma, non c'è dubbio che a oggi la candidata dei democratici, vicepresidente in carica di Joe Biden, sia leggermente favorita.

Bisogna tenere a mente però, come detto, Robert Kennedy Jr. si è ritirato (o meglio, ha "sospeso" la sua campagna in tutti gli Stati in cui avrebbe potuto ostacolare Donald Trump) e non è ancora chiaro se questo potrà avere un effetto sugli elettori. L'annuncio dell'appoggio a Trump è arrivato a cavallo tra il 23 e il 24 agosto, e il sondaggio è stato condotto tra il 23 e il 25.

Non è detto, quindi, che l'elettorato avesse già ‘assimilato' la notizia. D'altra parte, le ultime rilevazioni prima dello stop alla campagna elettorale davano Kennedy tra il 4 e il 5% dei consensi. Nel sondaggio di Morning Consult, il 4% degli elettori si è detto indeciso e il 4% ha detto di voler votare per qualcuno di diverso da Harris e Trump. È ancora possibile, quindi, che la piccola parte di elettorato più fedele a Kennedy scelga di spostarsi tra i due candidati ‘maggiori', e in questo caso bisognerà vedere chi attirerà i maggiori consensi.

Per il momento, le indicazioni arrivate dall'ultimo sondaggio possono rassicurare Harris. Il voto democratico è solido: il 92% di chi si dichiara dem sostiene Harris, il 4% Trump. Tra chi ha votato Biden nel 2020, il 90% voterebbe Harris, mentre di nuovo il 4% passerebbe ai repubblicani.

Numeri simili, ma non identici per l'ex presidente: lo vota l'89% dei repubblicani, ma un 7% sceglie invece Harris. Tra chi lo ha votato nel 2020, il 90% ripeterebbe la sua scelta, mentre il 5% passerebbe nel campo dei democratici.

Gli elettori che si definiscono indipendenti sono molto divisi: basta dire che il 9% voterebbe per qualcun altro, mentre il 10% è indeciso. Tuttavia, anche questa fascia favorisce la democratica: la sceglie il 42%, contro il 38% di Trump. Il sondaggio mette poi in evidenza come votano due fasce della popolazione, ovvero gli elettori neri e i giovani tra 18 e 34 anni. Entrambe le categorie preferiscono i democratici. I giovani indicano al 49% Harris e solo al 41% Trump. L'elettorato nero sceglie invece i dem a forte maggioranza (72%), mentre Trump si ferma al 19%.