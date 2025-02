video suggerito

L'ex braccio destro di OpenAI ora vuole creare la sua IA: il progetto di Mira Murati Thinking Machines Lab vuole realizzare un'intelligenza artificiale completa. Non stupisce, il grande obiettivo delle aziende è realizzare macchine che funzionino come, se non meglio del cervello umano.

A cura di Elisabetta Rosso

Mira Murati a settembre 2024 ha lasciato all'improvviso il suo incarico di direttrice tecnica di OpenAI. Sui motivi era rimasta vaga: "Voglio ritagliarmi il tempo e lo spazio per fare le mie esplorazioni", aveva detto. Tra i corridoi della Silicon Valley però girava la voce che volesse mettersi in proprio. A qualche mese di distanza arriva la conferma. Murati infatti ha annunciato un nuovo progetto chiamato Thinking Machines Lab. "Stiamo costruendo un futuro in cui tutti hanno accesso alla conoscenza e agli strumenti per far funzionare l'IA per le loro esigenze e i loro obiettivi unici", si legge nella pagina di presentazione dell'azienda.

Quello dell'intelligenza artificiale è diventato un settore affollato. E infatti Thinking Machines Lab entra nella nuova corsa all'oro, moltissime aziende stanno cercando di sviluppare la propria IA, e non è poi così strano veder figure che hanno coperto ruoli di rilievo in grandi aziende, come Murati, scegliere di aprire un progetto indipendente (altri ex dirigenti di OpenAI, tra cui il co-fondatore Ilya Sutskever, hanno creato le proprie aziende di intelligenza artificiale).

"Siamo scienziati, ingegneri e costruttori che hanno creato alcuni dei prodotti di intelligenza artificiale più utilizzati, tra cui ChatGPT e Character.ai , modelli open-weight come Mistral , nonché progetti open source popolari come PyTorch , OpenAI Gym , Fairseq e Segment Anything", spiega nel post. L'obiettivo di l'obiettivo Thinking Machines Lab è "rendere i sistemi di intelligenza artificiale più ampiamente compresi, personalizzabili e generalmente capaci."

Chi è stata Mira Murati prima di OpenAI

Mira Murati, ha 37 anni, è nata a San Francisco. Da anni lavora nel settore, e infatti già nel 2020, quando le IA generative erano ancora un sogno pionieristico rinchiuso dentro i laboratori, diceva: “Non so ancora quale sarà il prossimo grande passo, ma il cervello umano stabilisce un parametro di ciò che l'IA può fare”. Murati si è laureata in ingegneria meccanica presso la Thayer School of Engineering di Dartmouthn e ha cominciato la sua carriera nel 2011 da Goldman Sachs come analista.

Prima di gestire i team di ricerca sugli apprendimenti automatici delle intelligenze artificiali generative presso OpenAI, ha lavorato come ingegnere della Zodiac Aerospace e nella squadra di progettazione per il lancio dei prodotti Tesla Motors, inclusa la Model X, e ricoperto il ruolo vicepresidente di Product & Engineering presso Leap Motion dal 2016 al 2018. L’anno di OpenAI.

Entra nell’azienda prima come vicepresidente di Applied Al & Partnerships, poi due anni dopo conquista il ruolo di CTO. Il suo lavoro è individuare, valutare, e proporre tutte le tecnologie necessarie per migliorare i prodotti e il lavoro della squadra. Fare in modo che la fucina di OpenAI funzioni bene e sforni i prodotti migliori. Poi a settembre 2024 lascia l'azienda.

Il nuovo progetto di Murati: Thinking Machines Lab

Thinking Machines Lab vuole realizzare un'intelligenza artificiale completa."Mentre i sistemi attuali eccellono nella programmazione e nella matematica, stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale in grado di adattarsi all'intero spettro delle competenze umane e di consentire un più ampio spettro di applicazioni", ha spiegato la startup. Non stupisce, il grande obiettivo delle aziende è realizzare macchine che funzionino come, se non meglio, del cervello umano.

E infatti scrivono: "Riteniamo che la multimodalità sia fondamentale per consentire una comunicazione più naturale ed efficiente, preservare più informazioni, catturare meglio l'intento e supportare una più profonda integrazione negli ambienti del mondo reale. La start up ha anche dichiarato che il codice sarà open source, quindi aperto al pubblico.

"Crediamo che il modo più efficace per far progredire la comprensione dell'intelligenza artificiale da parte dell'umanità sarà collaborare con la più ampia comunità di ricercatori e costruttori. Abbiamo in programma di pubblicare frequentemente post di blog tecnici, documenti e codice. Pensiamo che condividere il nostro lavoro non solo avvantaggerà il pubblico, ma migliorerà anche la nostra cultura di ricerca."